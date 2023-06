La migración desde zonas en conflicto de Latinoamérica duplica la demanda de ayudas que recibe Cruz Roja en Baleares

Las ayudas económicas que Cruz Roja ha entregado en Baleares durante el primer semestre de este año a personas en situación de extrema vulnerabilidad se han más que duplicado respecto al pasado año. La principal causa de este enorme crecimiento se encuentra en la fuerte entrada de extranjeros en situación irregular, procedentes principalmente de zonas en conflicto en Latinoamérica, y que sufren enormes dificultades para regularizarse y acceder a un empleo, con un peso especialmente acentuado de individuos de nacionalidad colombiana.

Aunque la economía de las islas está creciendo a ritmos muy superiores a la media española y europea y a que la situación de su mercado laboral es prácticamente de pleno empleo, esta buena evolución no está alcanzando a buena parte de los usuarios de Cruz Roja en situación de vulnerabilidad, precisamente por sus problemas para acceder a un puesto de trabajo regularizado, según lamenta la coordinadora de Cruz Roja en las islas, Juana Lozano.

El principal problema, como se ha indicado, se centra en las personas «recién llegadas a las islas, sin permiso de trabajo y sin red social de apoyo».

Las cifras que facilita este organismo son evidentes. Si durante los seis primeros meses de 2022 se hicieron entrega de 967 ayudas económicas en Balears por parte de Cruz Roja, entre el 1 de enero y el 14 de junio de este año ya se había alcanzado la cifra de 2.219, lo que supone un aumento del 129%. Y eso incluso cuando el dato de este año no incluye la última mitad de junio.

En el caso de la entrega de bienes básicos (en la mayoría de los casos alimentos, aunque también hay productos de higiene, entre otros) se ha pasado de las 3.152 de los primeros seis meses de 2022 a las 5.055 del periodo del presente ejercicio antes señalado, con un aumento del 60%.

La llegada de muchos extranjeros no comunitarios se produce con un simple permiso de turistas para tres meses, en parte huyendo de los conflictos que se viven en Latinoamérica, con Colombia claramente en cabeza pero también con un número apreciable de personas procedentes de Venezuela y Perú, y explica ese crecimiento en la demanda de auxilio. El problema, según se indica, es que una parte de ellos ni siquiera tienen donde comer al llegar a la isla, con un nivel de vulnerabilidad muy elevado.

Perfil de la demandante

En concreto, el perfil más habitual de las personas que solicitan ayudas básicas a Cruz Roja es el de una mujer, con edad comprendida entre los 31 y los 40 años, y de nacionalidad colombiana.

El hecho de estar en situación irregular les impide acceder a un empleo normalizado, a lo que se suma las dificultades para entrar en la red de ayuda social.

Sobre este último punto, Lozano destaca un factor que viene siendo denunciado por Cruz Roja, Cáritas y Médicos del Mundo, relacionado con prácticas abusivas por parte de los arrendadores de las viviendas donde estas personas residen.

Estas familias suelen alojarse en lo que se conoce como ‘pisos patera’, es decir, viviendas en las que se alquilan habitaciones y en las que el número de residentes suele ser muy superior al de la capacidad real del inmueble.

Abuso ante la necesidad

El problema se hace especialmente grave cuando los arrendadores de esas viviendas no autorizan a que sus inquilinos se empadronen en ellas si no pagan una cantidad económica, que suele oscilar entre los 50 y los 100 euros por persona, lo que suma unos montantes que muchas familias de recién llegados no pueden asumir por no disponer de ingresos o ser éstos muy limitados. Y al no poder empadronarse, se limita su acceso a un empleo.

Orientación laboral

Las peticiones de ayuda que recibe Cruz Roja en Baleares para encontrar un empleo por parte de personas vulnerables está mostrando una evolución descendente durante este año gracias a la fuerte actividad económica que las islas registran, ya que si durante el primer semestre de 2022 se atendió a 1.145 personas, entre el 1 de enero y el 14 de junio de este año ha cifra se ha situado en 820. Hay que tener en cuenta que frente a este descenso, hay un aumento de los que solicitan dinero o alimentos, pero en este último caso esta demanda procede en la mayoría de las ocasiones de migrantes en situación irregular que no pueden acceder al mercado de trabajo de forma legal.

En el caso del servicio de orientación laboral, el perfil del demandante es una «mujer de 45 a 55 años, con carencias formativas y experiencia laboral precaria, en economía sumergida o con dificultades en el mantenimiento del puesto de trabajo».

Se añade que también se ha consolidado la llegada de personas «con problemas de salud, tanto físicos como en el ámbito de la salud mental, en la mayoría de los casos sin diagnosticar o sin certificado de discapacidad, problemáticas que les plantean dificultades de acceso al mercado laboral o de mantenimiento del puesto de trabajo».

Dado que las empresas que colaboran con Cruz Roja reconocen que este año tampoco encuentran a todos los trabajadores que necesitan para cubrir sus plantillas, se apunta que durante el verano se producirá un descenso en la demanda de ayuda social.

Sin embargo, se añade que se espera un nuevo repunte con la llegada del invierno, en muchos casos de familias cuyos salarios no permiten ahorrar para los meses sin actividad.