Marga Prohens no tiene al 100% garantizado poder gobernar en solitario. El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, en declaraciones a la Cadena Ser esta noche ha afirmado que "no es 100% seguro que el PP gobierne en solitario en las islas". Ha asegurado que todavía no había leido el documento firmado por PP y Vox hoy, pero que consideraba que era un acuerdo "correcto en términos generales y que garantiza la investidura de Marga Prohens como presidenta del Govern de Baleares". De todas formas, el presidente nacional del PP se ha mostrado cauteloso sobre el acuerdo indicando que faltaba seghuir negociando. Al final de sus declraciones sobre esta cuestión ha sido cuando ha apuntado que no era 100% seguro el Govern en solitario del PP en Balears.

Precuerdo político en Baleares: El PP cede la presidencia del Parlament a Vox y seguirán negociando la investidura de Prohens El líder nacional del PP sí que ha recordado que tanto Marga Prohens como el PP de Baleares le manifestaron "su voluntad de gobernar en solitario" y por ello indicó que se seguirá negociando en los próximos días. En primer término había que formalizar el acuerdo para poder conformar la mesa del Parlament. https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/epi/public/content/file/original/2023/0619/19/preacuerdo-pp-vox-1-pdf.pdf?_sid=1687203109&_ga=2.122889355.1823384159.1686560994-1634980980.1671445861 Alberto Núñez Feijóo se ha referido también al preacuerdo firme por el cual Vox ostentará la presidencia del Parlament de las islas en el pleno de investidura que tendrá lugar mañana. Al respecto ha indicado que el PP "seguirá teniendo la mayoría en la mesa de la Cámara Autonómica con dos vicepresidencias y una secretaría".