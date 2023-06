Madrid reprocha a Anticorrupción su falta de transparencia

Un organismo público, que depende del Gobierno de Madrid, ha reprochado por escrito a la Oficina Anticorrupción de Baleares su falta de transparencia, al negarse a facilitar a un ciudadano un expediente de una investigación que fue archivada. Se trata del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que actúa de forma independiente dentro de la administración nacional.

Un funcionario del ayuntamiento de Palma acudió a este organismo público para denunciar que la Oficina Anticorrupción, que depende del Parlament, se oponía a facilitarle copia de una investigación, que se había iniciado a instancias de una denuncia suya. Este trabajador público ponía sobre la mesa las presuntas irregularidades cometidas en los ascensos internos dentro de la Policía Local de Palma. Denunciaba que se permitía el ascenso a determinados mandos que, precisamente, como representantes de los sindicatos, habían negociado las condiciones de estas pruebas internas. Y señalaba en la denuncia que, a través del método negociado con Cort, se evitaba que funcionarios de otras policías locales pudieran presentarse a estas oposiciones.

Esta denuncia justificó el inicio de una investigación por parte de la Oficina Anticorrupción, pero el caso no tuvo mayor recurrido. Se decidió archivarlo al no poderse concretar las irregularidades que se denunciaban.

Este funcionario de Cort, ante esta resolución de archivo, presentó un escrito en Anticorrupción, pidiendo una copia de todo el expediente. Quería conocer cuáles habían sido las gestiones que se habían realizado para aclarar la denuncia y de qué forma se habían alcanzado las conclusiones que determinaron su archivo. La respuesta del organismo que dirige Cristóbal Milán (que sustituyó a Jaime Far) fue que, al no ser parte interesada en el expediente de la investigación, no tenía derecho a acceder a esta información que pedía. Ante esta contestación negativa, este funcionario decidió recurrir al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, al no estar conforme con esta negativa. La Oficina Anticorrupción tuvo que realizar un informe, enviado a este organismo público, explicando las razones por las que se negaba a facilitar estos documentos. Y, entre otros muchos argumentos, esgrimía que un denunciante, por el mero hecho de serlo, no tiene derecho a acceder al expediente y que la ley solo obliga a que se le comunique el inicio de la investigación. También se justificaba en que se apostaba por no facilitar estos datos, para evitar perjuicios a la persona o a la entidad investigada.

En la contestación a este argumento, la oficina que depende del Gobierno de Madrid recuerda el derecho que tienen todas las personas «a acceder a la información pública». E insiste en que, precisamente para defender el principio de transparencia, «el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política».

En respuesta a esta demanda, este Consejo establece que estos límites para facilitar el acceso a esta información sería correcto cuando se trata de investigaciones en marcha y todavía no se ha tomado una decisión definitiva. Sin embargo, cuando se refiere a un caso que se ha investigado y se ha archivado, no existe razón alguna, según este organismo público, para impedir el acceso a la información que se solicita.

También señala la resolución que el derecho al acceso a la información que maneja Anticorrupción tiene unos límites, cuando se trate de datos muy personales de la persona investigada, como por ejemplo su religión o su condición sexual. Sin embargo, en la reclamación de este funcionario de Cort esta situación no se producía. Se limitaba a pedir un expediente sobre las supuestas irregularidades en unos ascensos internos dentro de la Policía Local de Palma.

La orden de esta institución de Madrid es de obligado cumplimiento. Y en su resolución se ordena a la Oficina Anticorrupción que facilite al funcionario municipal el expediente que reclama, así como cualquier otra información relativa a la investigación que se archivó. Además, le da un plazo de 30 días para que se envía a esta institución copia de toda la información solicitada.

Esta resolución la firma el presidente de la institución, José Luis Rodríguez Álvarez.