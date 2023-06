17·06·2023 12:10

Més per Palma hace una promesa a sus votantes: "El nostre regidor i les regidores Neus Truyol, Miquel Àngel Contreras i Kika Coll, s'hi deixaran la pell per fer front a la dreta i l'extrema dreta per no permetre veure com retrocedeix cap dret de la ciutadania de Palma"