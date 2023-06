El popular Llorenç Galmés ha dejado claro hoy que será el nuevo presidente del Consell, lo que ocurre es que todavía se desconoce con que apoyos lo hará. El candidato del PP ha asegurado esta mañana que "hay muchas fórmulas posibles". Galmés ha realizado estas declaraciones en la recogida de credenciales a todos los consellers insulars. El PP sabe que en el caso de que no consiga mayoría absoluta, en una segunda votación tiene prácticamente asegurado alcanzar la presidencia del Consell en minoría y gobernar con acuerdos puntuales.

Por su parte, el candidato de Vox, Pedro Bestard, no desveló cual será su postura en la institución insular: "las negociaciones las llevan desde Madrid y haremos lo que nos mande el partido". "No sabemos qué va a pasar, no podemos decir nada", ha indicado. Bestard ha mantenido que Vox sigue "en la línea marcada", que es la que presentaron en su programa. No obstante, fuentes de Vox consultadas aseguraron que en la institución insular también pedirán entrar en el gobierno insular al estilo de la Comunidad de Castilla y León o la Comunidad Valenciana.

Galmés aseveró que "tengo claro que seré el presidente del Consell". "A partir de ahora empezaremos a trabajar para hablar con todos los partidos y empezar cuanto antes, mejor a impulsar el cambio en el Consell que los mallorquines nos trasladaron en las urnas". Galmés manifestó que hoy era un día "muy importante" y reiteró que la gente en Mallorca habló "claro y contundente" el pasado 28M.