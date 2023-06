Guerrero fue detenido el martes a primera hora de la mañana en el marco de la operación 'Magister dixit', y está investigado por los presuntos delitos de cohecho, contra la ordenación del territorio y prevaricación. El alcalde en funciones ha pasado dos noches en el calabozo del cuartel de la Guardia Civil de Sant Antoni y ha sido puesto a disposición judicial a primera hora de esta mañana, cuando se ha acogido a su derecho a no declarar, al igual que los otros cuatro detenidos en Ibiza, porque no conocían de qué les acusaban, según han explicado los abogados a la salida del juzgado. La jueza del juzgado de Instrucción número 3 de Ibiza, que ha ordenado las actuaciones, ha levantado el secreto del sumario a mediodía después de la comparecencia de los detenidos y sus abogados.

"Lucharé por defender mi honorabilidad y la del personal del Ayuntamiento de Sant Josep, que he tenido el honor de presidir durante los dos últimos años y del que he sido concejal desde 2007», prosigue en su comunicado enviado a los medios de comunicación.

COMUNICADO DE ÁNGEL LUIS GUERRERO

"Vull anunciar a la ciutadania de Sant Josep que no recolliré la meva acta de regidor en el plenari de constitució de la nova Corporació municipal, que s’ha de fer aquest proper dissabte. En aquestes circumstàncies he de renunciar-hi. També demanaré demà mateix la meva baixa temporal al Partit Socialista, al que tornaré tan aviat com m’hagi desfet de qualsevol ombra de sospita, el que consider que ara ha de ser la meva prioritat. Lluitaré per defensar la meva honorabilitat i la del personal de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia, que he tengut l’honor de presidir durant els últims dos anys i del que he estat regidor des del 2007.

Crec que ara necessito tranquil·litat per concentrar-me en netejar el meu nom, que és important per mi, però també pels meus, que m’estimen i no vull que hagin de viure senyalats per quelcom que no ha passat. També per ajudar a lliurar de sospita els professionals amb que he col·laborat en aquesta etapa tan apassionant de la meva vida i als que he d’agrair tantes fites per recuperar la bona reputació del nostre estimat ajuntament. Ara toca fer-me a la vora i deixar pas a la següent persona de la llista per no interferir en la feina que ens toca fer als socialistes de Sant Josep en aquesta etapa, la que ens ha encomanat la ciutadania, ser una oposició ferma i valenta, representant els nostres vesins i vesines amb la mateixa responsabilitat que quan ens tocava governar.

Estic fort, estic bé, estic cansat però no enfonsat. Gràcies a tots els que s’han preocupat per la meva situació recent i per les mostres de suport. Sobretot gràcies als josepins i josepines per la confiança d’aquests anys. Vos demostraré que no vos equivocàveu".