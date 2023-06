La empresa Uber ha solicitado a las autoridades de Balears protección para sus conductores ante el «acoso» de que están siendo objeto por parte de «una parte del sector del taxi», según ha comunicado tras un incidente registrado en Calvià.

«Nos entristece que una parte del sector del taxi en Mallorca esté recurriendo al acoso hacia los conductores de VTC que usan nuestra plataforma. Rogamos la colaboración de las autoridades locales para evitar la escalada de este tipo de intolerables acciones», ha señalado la portavoz de la citada empresa.

Difusión de un vídeo

Esta petición se produce tras la difusión de un vídeo tomado durante los últimos días en el que se observa como unas personas, que se apuntan como taxistas de Calvià, increpan a un conductor de Uber al que se le piden explicaciones sobre lo que está haciendo en la zona y se le advierte de que «no puedes dar vueltas», se le pregunta por su destino y se le comunica que es el tercer vehículo de esa empresa que pasa por ese punto. El chófer de Uber alega que viene de prestar un servicio en Peguera.

Tras insistir en la circulación por esa zona de coches de la plataforma, uno de los presuntos taxistas afirma que «esto va a acabar muy mal» y amenaza con un rotundo «vamos a quemar coches».

Posturas de las partes

Desde las asociaciones de taxistas de la isla, que llevan días pidiendo a su colectivo que no genere tensiones para no dar publicidad a Uber, se justifica ese malestar de su sector alegando que los coches de VTC no pueden «deambular» en busca de clientes dado que deben de ser contratados con 30 minutos de antelación, y se reprocha que se han visto casos se recogida de clientes captados en el momento por parte de esa flota.

Uber rechaza esas acusaciones, y pone como ejemplo los controles que se realizaron en el aeropuerto, en los que no se encontró ni un solo vehículo de esta plataforma actuando irregularmente y sí 15 taxis de la part forana con comportamientos irregulares.