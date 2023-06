Jorge Campos: «El pacto en la Comunidad Valenciana es el camino a seguir en Baleares»

El pacto alcanzado ayer en la Comunidad Valenciana entre el PP y Vox, con tres conselleries para los ultras, puede abrir un escenario nuevo en la negociación del acuerdo para investir a Marga Prohens (PP) como presidenta del Govern que, casi con total seguridad, empezará hoy entre los dos partidos de derechas frente a frente. El portavoz y diputado de Vox, Jorge Campos, aseguraba ayer en Twitter que el acuerdo valenciano «es el camino a seguir» en Balears, pese a que otras voces de la formación en las islas rebajaron las expectativas y aseguraron que el pacto de Valencia «no influirá» en las negociaciones de Balears.

En el PP balear se mostraron tajantes: Govern «en solitario como prioridad esencial». Desde el equipo de negociadores de los populares recordaron una vez más que existe «una diferencia abismal» entre la correlación de fuerzas de Valencia y la de Balears. Allí necesitan el voto favorable de Vox para investir al presidente popular, Carlos Mazón. En cambio, Marga Prohens cuenta con más diputados que toda la izquierda junta y únicamente necesita una abstención en segunda votación, que es lo que pondrán sobre la mesa de Vox.

En la comunidad Valencia el PP ha cedido dejando entrar a Vox con tres conselleries, entre las que se apunta la de Educación, Servicios Sociales y Agricultura, así como la presidencia del Parlament. Es un modelo muy similar al de Castilla y León que desde Balears Jorge Campos ha reivindicado de forma reiterada desde la jornada electoral del 28 de mayo.

Lo que ocurre es que hay discursos contradictorios entre los dirigentes de Vox en Balears. Mientras Campos señalaba por redes sociales que el acuerdo de Valencia era el camino a seguir, otras voces de la formación recogidas por Europa Press lanzaban un mensaje diferente: no creen que «influya» en la negociación en Balears.

Ayer por la mañana, Campos pasó por los micrófonos de Es Radio donde dejó claro que todavía no se había iniciado la negociación. Volvió a defender el modelo de Castilla y León, lo que implica entrar en el Govern. Pese a que en Baleares Marga Prohens tan solo necesita una abstención para ser presidenta, el número uno de Vox indicó que «el PP necesita nuestros votos, en un sentido o en otro, pero necesita el voto de Vox para que Prohens sea presidenta del Govern». Respecto a la abstención, también afirmó: «Estamos en un sistema parlamentario de mayorías, no de listas más votadas. Es cierto que el PP tiene 26 diputados, pero Vox ha pasado de tres a ocho, triplicando casi los resultados de 2019».

El líder de Vox tampoco quiso desvelar si finalmente será el candidato a las elecciones generales, como se apunta. Aseguró que su objetivo ahora es el de cumplir el mandato de las urnas salido del 28M. No obstante afirmó que la candidatura a las generales «no depende de mí, dependen de la dirección nacional».

PP quiere acuerdo el lunes

Fuentes del equipo negociador del PP, después de afirmar de forma rotunda que la situación de la Generalitat Valenciana no es la misma que la de Balears, admitieron que la negociación no se ha iniciado pero quieren tener cerrado un acuerdo con Vox el próximo lunes, ya que el martes es la constitución del Parlament. En esta negociación todo dependerá de las exigencias del partido de Jorge Campos y se podría negociar otras instituciones, como es el caso del Consell de Mallorca y también la presidencia de la Cámara Autonómica. Los dirigentes populares añaden que no están nerviosos y recuerdan que la pelota también está en el tejado de Vox, ya que a los 60 días se pueden convocar nuevas elecciones.