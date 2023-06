El candidato de Vox al ayuntamiento de Palma, Fulgencio Coll, se muestra contundente sobre un acuerdo con el PP: "No apoyaremos la investidura de Jaime Martínez si no entramos en el equipo de gobierno". El dirigente ha recordado en IB3 que los 'populares' no han tenido "ningún problema" en incluir a Vox en el gobierno de la Comunidad Valenciana o en alcaldías importantes como Calvià y considera que "aquí se puede hacer lo mismo".

"En ese caso, como no hay ningún partido con mayoría absoluta, Martínez será nombrado alcalde. Los seis concejales de Vox votarán a un candidato, el número uno de la lista, que soy yo", ha añadido. En este sentido, recuerda que ambos partidos tienen muchos puntos en común, aunque admite que las negociaciones en Palma también dependen de lo que se decida en el Govern y el Consell de Mallorca: "La solución siempre ha sido el modelo de Castilla y León". El PP no necesita a Vox para proclamar alcalde a Jaime Martínez ya que fue la lista más votada, aunque Coll avisa de que no contar con ellos puede suponer una inestabilidad para Palma en los próximos cuatro años: "Si quiere gobernar con tranquilidad, debe hacerlo con nosotros. Tendrá más estabilidad y solidez". De momento no ha habido nuevas reuniones entre las dos partes, que deberían llegar a un acuerdo antes del sábado, día en que se constituyen todos los ayuntamientos y, por tanto, debería cerrar un acuerdo cerrado antes del fin de semana.