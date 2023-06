Baleares ha conseguido en el último año descender el consumo de alcohol, sobre todo entre los adolescentes, en un diez por ciento, una cifra que no se repite en ninguna otra comunidad autónoma, según señalaron ayer los representantes de esta plataforma que aboga por un ocio de calidad. Estas personas se quejaron de que no exista una normativa nacional más específica que regule el exceso en la venta de alcohol. Existen normas autonómicas, e incluso impuestas por algún ayuntamiento, pero eso no evita que se siga vendiendo alcohol a personas que no deberían beber porque perjudica a su salud.

Maria Antònia Font, de la conselleria de Salud, facilitó el dato de que el año pasado en las localidades de Palma, Llucmajor y Sant Antoni de Eivissa se impusieron hasta 79 sanciones económicas a comercios que fomentaban el consumo de alcohol. Explicó que no está prohibida la venta de estos productos, pero lo que no se permite es que se realicen ofertas para vender más, ni tampoco campañas de promoción. Los responsables de esta plataforma también señalaron que todavía existen muchos comerciantes, sobre todo en las zonas turísticas, que siguen vendiendo alcohol a menores, a pesar de que son conscientes de que está prohibido. También detallaron que este tipo de proyectos de salud logran sus resultados a muy largo plazo.