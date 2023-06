Gabriella Carlucci: "Berlusconi no era un populista, pero era un político popular"

La muerte de Berlusconi la sorprendió a punto de viajar a Mallorca, donde presidirá el festival de cine italo-español que se celebra esta semana en Palma. Gabriella Carlucci fue presentadora de televisión, actriz y terminó en la política de la mano del líder del partido Forza Italia. Ya lejos de la política defiende la figura de Silvio Berlusconi y afirma que, más que un populista, como lo define mucha gente, fue un político popular que intentó modernizar Italia, aunque no logró siempre sus objetivos.

¿Qué supone para Italia la muerte de Berlusconi?

Es una gran tragedia porque se le recordará como un personaje muy importante en la política italiana del último medio siglo. Fue un hombre muy inteligente, con una gran visión de futuro, que logró romper el monopolio estatal de la televisión y consiguió crear su propio canal. Muchos actores y presentadores le estaremos agradecidos de por vida, porque abrió un mundo nuevo a la industria de la comunicación y el espectáculo.

¿Y como político como se le recordará?

Fue el primer político que habló de una forma clara al ciudadano. El programa que presentó en el año 1994 era muy interesante para Italia, porque planteaba una modernización de todo el país, siguiendo el ejemplo de Estados Unidos. Propulsó este cambio y la modernización a través de la comunicación. No era un populista, sino un político popular, que es distinto.

¿Cómo la sedujo para que entrara usted en política?

Cuando creó Forza Italia me hicieron una entrevista para conocer mi opinión de Berlusconi como político. Hablé muy bien de él. Leyó la entrevista y me llamó para formar parte de su proyecto. En ese momento no me sentía preparada para entrar en política, aunque ya empecé a colaborar con el partido.

Sin embargo, años más tarde sí logró convencerla para convertirse en parlamentaria.

Acepté su oferta, porque pude trabajar para mejorar la situación de la cultura en Italia. Estuvo trabajando quince años en el Parlamento de mi país y fueron unos años muy interesantes.

¿Cómo era Berlusconi, ya que usted lo conoció muy de cerca?

Era una persona simple, cariñosa y muy amable con todos. Siempre intentó ayudar a quien le pedía que le ayudara. Era una buena persona.

A pesar de sus numerosos escándalos, en ¿Italia se le seguía queriendo?

En Italia hay mucha gente que le tenía mucha estima. Llegó a ser presidente en tres ocasiones. Sufrió unas campañas mediáticas en su contra que hicieron mucho daño a su imagen y no siempre los periódicos contaban la verdad. Muchas veces se exageraba.

También fue muy perseguido por la justicia.

Así es, pero yo opino que hubo muchos jueces que intentaron hacer política investigando a Berlusconi.

¿Qué hizo para modernizar Italia?

Para citar algunos ejemplos, instaló internet en todo el país, facilitó ordenadores para todos los colegios e impuso el estudio del inglés a partir de los seis años. Es verdad que muchas de las promesas que hizo no las pudo cumplir, pero eso le pasa a la mayoría de políticos.

La imagen internacional de Berlusconi no es la misma que usted describe.

Es cierto que algunos escándalos, como el de las orgías con mujeres jóvenes, afectó a su imagen. Pero creo que con el tiempo pasará a la historia como un buen empresario y un buen político.

Sin embargo, usted misma decidió abandonarle y renunció a su escaño.

Como política siempre fui una persona muy dialogante y en todas las leyes que impulsaba buscaba el apoyo del resto de los partidos del Parlamento. Elaboraba leyes para todo el mundo, no solo para una parte. Cuando me di cuenta que el Gobierno de Berlusconi no me apoyaba en uno de mis proyectos, decidí dejar la política.

¿Se arrepiente?

Para nada. Ahora me dedicó a otras facetas, como por ejemplo organizar este festival de cine en Mallorca, con películas españolas e italianas.

¿Cómo ve que los partidos de extrema derecha van sumando cada vez más votos, como por ejemplo en España?

Porque el tren de la derecha política está atravesando en estos momentos toda Europa. El ejemplo es mi país, con la presidenta Meloni, que yo no consideró una extremista y mucho menos una fascista. Es una política muy dialogante.

¿Teme que el fascismo regrese a Europa?

Para nada. Estos partidos de derecha en Europa están muy alejados del fascismo.