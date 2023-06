La Plataforma per un Oci de Qualitat ha abogado esta mañana por una venta responsable de alcohol durante este verano, para evitar que se fomente este consumo que provoca numerosos incidentes, sobre todo en los menores, cuya venta está completamente prohibida. Esta plataforma social está formada por varias instituciones, privadas y públicas, entre las que está Pimem, la conselleria de Salut, Fapa Mallorca, Felib, Padib y Irefrea. El objetivo de todas estas asociaciones y administración pública es promocionar un ocio de calidad, con una venta de alcohol responsable, sobre todo en bares y en las fiestas populares que cada verano se celebran en las distintas localidades de Baleares.

Para lograr este objetivo, que intenta evitar que los menores tengan un acceso fácil a la compra de alcohol, se van a desarrollar estrategias específicas de formación a los profesionales que atienden a este tipo de clientes. A partir de mañana se imparte un curso específico en la UIB, dedicado a los profesionales que trabajan en bares o detrás de las barras, para que sepan aplicar una serie de estrategias que eviten, por ejemplo, que un cliente pueda beber más de la cuenta, sin tener en cuenta que esta persona ya no pueda volver más al bar. Es decir, el camarero debe saber comunicar a un cliente que ya no le va a servir más bebida alcohólica porque ha consumido más de la cuenta, aunque ello suponga no realizar esta venta.

Jordi Mora, de Pimem, ha detallado que la propia industria turística es la primera interesada en apostar por un ocio de calidad y que exista una diversión sin la necesidad de que el cliente se tenga que emborrachar.

A los responsables de esta plataforma social les preocupa especialmente la facilidad con la que los menores acceden a la compra de alcohol, pese a que está prohibida. Han explicado que gracias a estas campañas que se vienen desarrollando en los últimos años, se ha conseguido reducir el consumo de alcohol en Baleares en un diez por ciento, un descenso que no se da en ninguna otra comunidad autónoma, a pesar de que las islas sean un archipiélago con una potente industria turística.

Montse Juan, portavoz de la asociación Irefrea, ha destacado la importancia que tiene la industria del ocio para Baleares, pero que es necesario crear un nuevo modelo que evite los excesos de alcohol, sobre todo en menores y adolescentes. “Hay que enseñar a los chicos que se pueden divertir sin beber alcohol. Hay que terminar con el aspecto tóxico del ocio, porque también es una forma de maltrato hacia los menores”.

Para lograr este nuevo modelo de ocio, apartado del alcohol, la experta abogó por la necesaria implicación de las familias, que muchas veces son las primeras en permitir que sus hijos tomen una copa, aunque sea en su presencia.

Para evitar los excesos que se producen muchas veces en las fiestas populares, en esta plataforma también se ha implicado la asociación de municipios de Mallorca, representados a través de la Felib. Su presidente, Antoni Salas, ha explicado que los ayuntamientos deben conseguir un consumo responsable, concienciando, tanto a los clientes como a los empresarios que instalan sus barras en las verbenas, que no se debe ni consumir, ni vender, más alcohol de los necesario. Para Salas, es necesario que los que están detrás de la barra muestren su profesionalidad, evitando la venta de alcohol en menores.

Pep Bauzá, el representante empresarial de la industria del ocio, también ha abogado por regular una normativa de obligado cumplimiento para evitar la venta excesiva de alcohol. Ha dicho que en muchos países está castigado que un camarero pueda seguir sirviendo copas a un cliente cuando detecta que ya está embriagado, pero que esta cultura todavía no ha llegado a Baleares. El empresario se ha comprometido, por ejemplo, a bajar el precio de las botellas de agua en los locales de ocio, porque muchas veces se comercializan al mismo precio que una jarra de cerveza, lo que facilita que la mayoría de clientes prefieran seguir consumiendo alcohol porque van a pagar el mismo dinero.

Carlos Lluch, de la asociación familiar, ha considerado que es necesario defender este tipo de iniciativas para evitar el consumo excesivo de alcohol, sobre todo entre jóvenes, denunciando que en Baleares no existe ninguna alternativa de ocio a los chicos entre los doce a los 18 años. Ha exigido a los profesionales del ocio que se nieguen a servir alcohol cuando el cliente es un menor.

Maria Antònia Font, de la conselleria de Salut, ha advertido que las fiestas populares se convierten en muchas ocasiones en un escenario de un consumo descontrolado de alcohol, que después se traduce en importantes incidentes de orden público. Ha dicho que la Conselleria viene persiguiendo desde hace mucho tiempo, sobre todo en las zonas de ocio más concurridas, como puede ser la Playa de Palma, que no existan ofertas que se fomente el consumo descontrolado de alcohol. Font ha detallado que el curso que se inicia mañana no va dirigido solo a enseñar a un camarero a no venderle alcohol a un menor, sino sobre todo a enseñarle a convencer a un cliente que está ebrio que no le va a servir más copas, porque ya a tomado suficientes.

La responsable de Salud Pública de la Conselleria también ha hecho un recordatorio a los comerciantes que siguen vendiendo alcohol a los menores, que estas prácticas están perseguidas y acarrean fuertes sanciones económicas. Solo el año pasado, en las localidades de Palma, Llucmajor y Sant Antoni de Ibiza se impusieron 79 sanciones a establecimientos que promocionaban el consumo de alcohol. No está prohibido que estos comercios vendan alcohol, pero lo que no pueden es hacer promociones o descuentos para fomentar su consumo.