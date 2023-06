Raquel Ríos, secretaria general de Cáritas Mallorca: «No somos conscientes de la cantidad de gente que vive en la pobreza»

Raquel Ríos (Murcia, 1974) estudió Trabajo Social en la Universitat de les Illes Balears (UIB). En el mismo centro realizó un máster de mediación familiar, civil y mercantil. Ríos es la secretaria general de Cáritas Mallorca, organización que esta semana ha presentado su informe de la situación de las personas en riesgo de pobreza en la isla. Un estudio en el que se destaca el factor de la vivienda como determinante para las familias, muchas de ellas obligadas a compartir piso.

¿Qué le llevó a formar parte del proyecto de Cáritas?

Mi padre ha sido sindicalista toda la vida y mi madre fue voluntaria de la Cruz Roja durante muchos años. Siempre me pregunto si soy trabajadora social por vocación u obligación en casa (risas). La realidad es que para mí Cáritas ha sido una familia de acogida desde el primer día y un espacio donde se ayuda mucho a las personas más necesitadas. Es un trabajo que me hace muy feliz.

¿Cuál es la situación actual de los individuos más vulnerables en Mallorca?

La mayoría de personas que hemos atendido en Cáritas son padres y madres con hijos, una constante que se observa durante los últimos tiempos. También hemos recibido a una gran cantidad de personas en situación administrativa irregular. Por otro lado, la cuestión de la vivienda es otro de los factores más preocupantes, constatando que las políticas públicas no están llegando a los más vulnerables.

¿La gente es consciente de la exclusión social que existe?

Creo que hay una consciencia social de que las cosas no van bien desde la crisis del 2008. La gente ve que cuesta mucho llegar a final de mes pero no son tan conscientes de que hay muchas personas en una situación muy vulnerable, viviendo en los márgenes de la sociedad y en la pobreza.

Cerca de 10.000 usuarios fueron atendidos por Cáritas. ¿Está creciendo el grueso de población en riesgo de pobreza?

Es verdad que en el año 2020 hubo una subida muy alta por la crisis de la covid, pero si lo comparamos con los años previos a la pandemia no se ha producido un gran aumento. Eso ha sido gracias a mecanismos que el Estado ha puesto en marcha como el Ingreso Mínimo Vital o la llegada de los fondos europeos. En la crisis hipotecaria se rescató mucho a los bancos y en esta última se ha tenido más en cuenta a las personas.

¿Se está acentuando la diferencia entre la clase alta y la clase baja?

El problema no es que haya más ricos y pobres, el problema es que la clase media se diferencia mucho de la baja. En los barrios se ve perfectamente la diferencia entre personas que no son ricas pero cuentan con los recursos básicos y aquellos con recursos mínimos. La clase media se diferencia muchísimo de los que lo están pasando muy mal.

¿Cómo definiría el perfil de los usuarios que acuden a Cáritas?

El perfil que más recibimos son las familias, muchas de las cuales están obligadas a compartir piso para sobrevivir. El problema en estos casos es que tan sólo uno de los adultos puede trabajar ya que no disponen de los recursos para que alguien se pueda ocupar de los niños.

Según el informe, otro de los grupos predominantes ha sido el de las personas inmigrantes.

Se ha producido un gran «boom» en cuanto a este colectivo, especialmente los que han llegado con visado de turista procedentes de Colombia. Es un perfil de gente joven que viene con esta documentación para quedarse. La cuestión es que el visado de turista no les deja en situación irregular de momento, pero si que a la práctica se convierten en personas ilegales porque no pueden encontrar trabajo.

¿Qué opina de aquellos que dicen que los inmigrantes reciben más ayudas que los propios residentes?

Llevamos mucho tiempo escuchando que las personas inmigrantes son las que más van al médico y no es verdad. Cuando un inmigrante va a comprar a un supermercado se está costeando la sanidad pública. No es que tengan más ayudas, de hecho las personas en situación administrativa irregular muchas veces ni siquiera pueden acceder a las mismas. En Cáritas siempre hemos defendido que atendemos a todo el mundo por igual, venga de donde venga.

¿Cuáles son los factores que determinan que un individuo esté en riesgo de pobreza?

La exclusión social no sólo se define por los ingresos, hay muchos factores que influyen como por ejemplo la soledad. Hay personas mayores con una pensión digna para vivir bien pero que están en situación de exclusión porque no tienen a nadie con quién salir de casa. También se tiene en cuenta si las personas pueden afrontar gastos imprevistos, si pueden comer carne o pescado durante la semana o disfrutar de algunos días libres con su familia.

El informe señala la cuestión de la vivienda como un elemento diferencial en Mallorca. ¿Son asumibles los precios de alquiler en la isla?

En el mes de abril fuimos la comunidad autónoma con el precio más alto. Cuando hablamos del problema de la vivienda tenemos en cuenta que es un problema que afecta a todas las personas, pero mucho más a las familias que están en una situación vulnerable. En este sentido, se tendría que tener más vivienda social, pero aquí el suelo público se vendió al sector privado y no se puede construir más. Ahora se ha puesto en marcha una ley estatal que recoge que si una familia se encuentra en una situación de emergencia deben ofrecerle una vivienda. Esto es algo que se tiene que desarrollar en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos, veremos que sucede.

¿Debería ser un derecho universal para todos los ciudadanos?

El problema es que ya lo es pero no se lleva a cabo. La constitución recoge el derecho a la vivienda como un principio rector, no está expuesto como un derecho que se pueda exigir ante un tribunal pero si hay una declaración universal de derechos humanos que lo reconoce. Abogamos para que los derechos se cumplan en el papel y también en la práctica.

La memoria también señala el problema de la inflación. ¿Está a favor de ofrecer un cheque a las familias para la cesta de la compra?

Lo ideal sería que los precios no fueran tan abusivos. Vivimos en un estado basado en la meritocracia y muchas veces culpamos a aquellos que no pueden llegar. Por este motivo, Cáritas siempre ha defendido una renta básica para que las familias puedan desarrollarse por sí mismas. Hay que promover medidas que partan de la estructura de la desigualdad, no respuestas puntuales como un cheque de 200 euros para llenar la nevera.

¿Cómo actúan las instituciones públicas en la ayuda a este tipo de personas?

Nosotros consideramos que la garantía de derechos se tiene que ejercer por parte de la Administración. Cáritas tiene la responsabilidad, a través de nuestras parroquias y nuestro modelo de acción social, de atender a las personas para que puedan ir a reclamar los derechos a la Administración, que es la garante de los mismos.

¿Se podría aportar más a nivel público para subsanar esta brecha?

Cuando escuchamos a la clase política decir que mira por un interés general en Cáritas señalamos que el bien general es el bien común. A la hora de elaborar políticas se tienen que hacer para todas las personas a las que gobiernan. Las instituciones deben llevar a cabo proyectos que pongan en el centro a las personas en situación vulnerable.

Ha hablado de la importancia del escudo social, en particular del Ingreso Mínimo Vital. ¿Teme que con el cambio de gobierno autonómico las ayudas puedan verse reducidas?

El Ingreso Mínimo Vital y la Renta Social Garantizada (RESOGA) son leyes, por lo que es difícil que se deroguen de un día para otro. Nuestra preocupación es que las personas en situación más vulnerable sean atendidas y tengan garantizada una vida digna, sea cual sea el gobierno que este. Nosotros somos muy políticos, pero no somos partidistas.

Con las cifras arrojadas en el informe, ¿se muestra optimista con la recuperación de las personas en riesgo de exclusión?

Muchas veces corremos el riesgo de pensar que las personas en riesgo de pobreza viven en contextos estanco, que no cambian, pero eso no es así. Para conseguir la recuperación es muy importante rescatar la dignidad de la persona, los procesos no sólo se cambian con medidas económicas.