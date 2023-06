Sumar se reserva el número dos en Baleares para un independiente de consenso

Ara Més y Sumar presentaron ayer de forma oficial la coalición electoral para las generales del próximo 23 de julio después de una semana intensa pero «muy beneficiosa» de negociaciones. El acuerdo tiene varios puntos importantes que se han ido conociendo en los últimos días como que el senador autonómico de Més per Mallorca, Vicenç Vidal, será el cabeza de lista, tendrán libertad de voto y decisión en el Congreso o un programa electoral centrado en la agenda balear, con el foco puesto en la financiación o el territorio. Aunque Sumar se ha reservado el número dos de la candidatura para presentar a un perfil independiente de consenso que debería contar con el apoyo de los partidos que forman Ara Més. Todavía queda por saber cuál será el papel de Esquerra Unida. El plazo para presentar definitivamente las listas expira el próximo viernes, por lo que aún tienen tiempo para decidir quién acompañará a Vidal en la travesía hacia el Congreso.

Una de las opciones que se planteaba en los últimos días es que la segunda posición la ocupara alguien de Podemos, aunque se desconoce cómo va a ser la integración de los morados en la candidatura por Baleares. Un hecho sintomático es que, mientras ayer las direcciones estatales de Podemos y Sumar trataban de cerrar la unión, se hablaba de las ofertas de Díaz al partido de Belarra: 1 por Navarra; 1 por Gipuzkoa; 1 por Cádiz; 1 por Murcia; el 5 por Madrid; el 4 por Barcelona y 1 por Las Palmas. En ningún momento se habló de las islas, donde están en juego ocho diputados, de los cuales Podemos sacó dos (Antònia Jover y Lucía Muñoz).

El dirigente de Més per Menorca y portavoz en el Parlament, Josep Castells, hacía ayer una lectura «muy positiva» en IB3 del acuerdo porque «estamos en un momento en que la gente de nuestro entorno ideológico nos reclamaba que hiciéramos un esfuerzo para apartar las diferencias y ponernos de acuerdo para representar esta sensibilidad del electorado en las generales». Asegura que esta unión cuenta con los elementos necesarios para obtener representación parlamentaria y que miles de votos de Baleares tengan voz en Madrid: «Tendremos un diputado de estricta obediencia balear y que no estará obligado a votar en contra de sus propias convicciones porque el partido le de unas directrices concretas, tanto en temas sectoriales y como en temas de financiación».

Preguntado por las críticas de personas que no entienden la unión, Castells reivindica que «tenemos la oportunidad histórica de tener a Vicenç Vidal en Madrid, que ha demostrado tener una gran sensibilidad por los problemas de todas las islas y que tengamos a una persona de nuestra confianza en el Congreso». En este sentido, señala que en determinadas circunstancias «no tenemos más remedio» que sumar: «Esto significa ceder y transigir, hacer un esfuerzo. Estoy convencido de que los compañeros de Sumar también piensan que esta no es la opción en la que se sienten más cómodos porque seguramente querrían una persona de su tradición política, pero si queremos que la voz de nuestros votantes se escuche no tenemos más opciones que ceder».