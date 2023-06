Ernesto Ekaizer: «Villarejo es un extorsionador de profesión, ha hecho rentable el patriotismo»

«Lo que me movió a escribir el libro —Operación Jaque Mate. Cómo acabaron con el fiscal del caso Villarejo— fue el ‘asesinato’ de Stampa, en el que colaboró la prensa», afirma Ernesto Ekaizer. El periodista y escritor respondía así a la primera pregunta de Marisa Goñi. La directora de DIARIO de MALLORCA entrevistó este viernes a Ekaizer y al vicepresidente en funciones del Govern, y juez en excedencia, Juan Pedro Yllanes con motivo de la presentación de su última obra.

Se refiere Ekaizer a Ignacio Stampa, actual miembro de la Fiscalía de Madrid y que fue el primer fiscal del caso Villarejo, quien sufrió una campaña de acoso mediático y los ataques del propio José Manuel Villarejo y de la ultraderecha. «La idea de escribir el libro la sugirió Manuel García Castellón», juez de la Audiencia Nacional.

«¿Cómo es Villarejo?», interpela Goñi. El periodista repasó los intríngulis de cómo llegó a concretar «horas de entrevista» con el excomisario y lo describe, de entrada, como «un extorsionador de profesión», que ha gozado de «una acogida espectacular con sus filtraciones» y es «un personaje que ha hecho el patriotismo rentable».

"Personajes oscuros" en Baleares

«Salvando las distancias, no dejamos de ser una pequeña provincia, una colonia —dijo Yllanes ante la cuestión de si en Baleares se ha encontrado con algún Villarejo—, sí hemos tenido personajes oscuros que se integraban en la policía, pero no como Villarejo, el gran gurú de las cloacas».

Por otro lado, Ernesto Ekaizer sostuvo que el excomisario es «un agente del PP» en contra de lo que él defiende en el sentido de que sus ‘trabajos’ han sido para también para los socialistas. En este sentido recordó su nexo, «desde 2009», con María Dolores de Cospedal, exministra de Defensa y exsecretaria general del PP, y la recuperación de los papeles de Bárcenas. «No he encontrado documentos de su relación con (Alfredo Pérez) Rubalcaba», añade en relación al fallecido exvicepresidente del PSOE. «En este caso tenemos un Estado que comete ilegalidades conscientemente», asegura el escritor.

Sobre cómo ha vivido Yllanes los casos judiciales con los que se ha perseguido a Podemos, como la supuesta financiación con fondos de Venezuela o el caso Dina, el vicepresidente no pudo ser más claro sobre esa «persecución». «Me avisaron que me fuera del Consejo Ciudadano de Podemos porque si no me iban a echar de la carrera judicial». Recordó que cuando estuvo de diputado en el Congreso se archivaron «entre seis y siete casos» porque «todo era contra Podemos» y se refirió a Manuel García Castellón, "un mal ejemplo" de lo que debe ser la judicatura. Y sobre su paso por el Govern señaló que «hay un periódico digital que la mitad de la legislatura ha tratado de vincular mi nombre con la corrupción», agrega el juez que «en veinte días» se jubila.

Hace nueve meses que se espera la sentencia del caso Villarejo, «señal», dice Yllanes, de que «se estará deliberando a fondo en la Audiencia Nacional».

De cara a las elecciones generales, Ekaizer expresa su «miedo de que el PP obtenga mayoría absoluta». Y sobre Sumar, Yllanes dice que «lo que están haciendo es una UTE (unión temporal), no un partido político». Y ese será «el gran trabajo, transformar el movimiento en un partido».