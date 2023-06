La Universitat de les Illes Balears (UIB) no repetirá el examen de Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales, tal y como han pedido muchos padres después de la polémica prueba, pero tendrá en cuenta las quejas para los criterios de corrección.

El director del secretariado técnico de Acceso a la Universidad, Joan Frau, ha asegurado que es consciente de la cantidad de quejas de padres, profesores e incluso centros educativos que han llegado a la UIB y ha explicado que los correctores tendrán en cuenta sus argumentos a la hora de revisar los exámenes.

Sin embargo, no se repetirá la prueba de Matemáticas aplicadas, alega el director, porque para eso "tendría que haber un defecto de forma", y después de analizar el examen, desde la UIB consideran que tanto el contenido como la distribución de los ejercicios por bloques temáticos "se ajusta a lo pactado" en las reuniones de coordinación con los profesores de Secundaria: "No hay ningún aspecto que no se cumpla ni ninguna desviación", ha asegurado Frau.

Respecto a las críticas que consideran que el formato del examen es distinto al de años anteriores, el director ha recordado que todos los modelos de examen de las PBAU están publicados en la página web de la UIB: "No hay apenas diferencias. Quizás alguna pregunta está más contextualizada, pero no todas", ha señalado.

En cualquier caso, Frau ha admitido que desde la UIB son conscientes de que los estudiantes se juegan el acceso a un grado y algunos "dependen de unas décimas", por lo que en la reunión de correctores ayer se acordó aplicar el criterio que menos perjudique al alumno.

"En las materias de ciencias no se puntúa bien o mal, hay puntuaciones intermedias en función del proceso que ha seguido el alumno en cada ejercicio", ha concretado Frau.

De esta manera, el director ha recordado que los correctores "no están al margen de esta situación" y los criterios "se ajustarán" para evitar un perjuicio a los alumnos, si bien todos los enunciados "están dentro del contenido curricular de la materia" y la distribución de las preguntas por bloques "es la que se había pactado".