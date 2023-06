El examen de Matemáticas aplicadas ha dado mucho que hablar. A la filtración de las respuestas se le suma otra polémica: la cantidad de quejas que han llegado a la UIB por el formato de la prueba.

"El examen no tenía nada que ver con lo que habían estudiado en clase los alumnos", lamenta Dunia Patak, madre de uno de los numerosos alumnos que salieron desconcertados de la prueba de Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales.

Patak, al igual que muchos otras familias, se han puesto en contacto con la UIB para reclamar que el formato de los ejercicios fueran distintos a lo que acordó a principio de curso el equipo coordinador de las pruebas de Selectividad con los centros educativos.

"El problema no es que fuera difícil", puntualiza la madre, "sino que no es lo que han estudiado ni lo que llevan meses practicando en clase". "Este examen estaba orientado a ejercicios conceptuales, de lógica, que es lo que se hará en la nueva Selectividad a partir del año que viene, pero no era lo que se había acordado para este año", continúa.

Respaldada por un grupo de padres ("todos estaban llorando cuando fuimos a recogerlos a la Universitat", cuentan), Patak plantea incluso una demanda colectiva contra la UIB por el "agravio comparativo" que ha provocado este examen contra los jóvenes mallorquines.

Y es que los perjuicios no son baladí, insiste: "Por la decisión de un coordinador se trunca el acceso de los niños a becas, a las carreras que querían...hay que pensar que algunos alumnos dependen de unas décimas", recuerda. Ante esta situación, que la UIB responda que los correctores serán más "indulgentes" con los exámenes de Matemáticas aplicadas no es suficiente: "Aprobarlos con un suficiente no basta. Hay alumnos que se han esforzado mucho porque necesitaban nota".