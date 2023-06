La defensa del presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, ha presentado un escrito en el Juzgado de Instrucción número 4 de Ibiza en el que se opone a la petición de orden de alejamiento de la interventora de la institución, Marian Tur. En este escrito, adelantado por Radio Ibiza, la letrada de Vicent Marí afirma que fue la funcionaria la que ejerció «presiones, coacciones y amenazas» contra el presidente para que la nombrara interventora (hasta mediados del año pasado ocupaba el cargo de viceinterventora) cuando no cumplía aún los requisitos.

La información de Radio Ibiza apunta que el presidente defiende que desde «hace años» no mantiene ningún contacto con Tur y que las cuestiones de trabajo del Consell se llevan a cabo a través de terceros y, además, destaca que el informe médico aportado a la causa sobre sus problemas de ansiedad es de hace ocho meses. En este sentido, no ve razón alguna para que se decrete una orden de alejamiento con un informe médico que no está actualizado y cuando ya no hay ningún contacto entre ambos.

De hecho, señala que después de haber sufrido supuestamente amenazas de la funcionaria para lograr su ascenso, le tiene «miedo» y, por ello, evita contacto alguno. Todo esto es anterior al caso de ‘La vida Islados’, por el cual el presidente tiene que declarar el próximo lunes en el juzgado por la supuesta comisión de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias y coacciones hacia la interventora.

La defensa del presidente también sostiene, en su escrito, la existencia de «contradicciones» en sus acusaciones porque, según informa Radio Ibiza, inicialmente la funcionaria se sentía «injuriada», después «coaccionada» y ahora amplía su denuncia a «lesiones psíquicas». Considera que hay una intención de provocarle «un daño personal».

Las declaraciones de la interventora y del presidente previstas el pasado viernes se suspendieron por la huelga de funcionarios de Justicia. Sin embargo, el abogado de la funcionaria anunció junto a la defensa del propietario de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, Francisco Vilás, que ejerce junto al PSOE la acción popular, la presentación de una solicitud de una orden de alejamiento del presidente.

En concreto, piden al juez que prohíban a Marí acceder a la primera planta del Consell, donde se ubica el despacho de la funcionaria, y al aparcamiento donde ambos estacionan sus vehículos. David Salvá, abogado de Tur, dijo que iba a solicitar esta orden de alejamiento a pesar de que, según su experiencia, el juez no la va a conceder. El juez ha trasladado esta petición a la Fiscalía para que se pronuncie sobre ella.