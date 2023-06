Sobre la petición de que las defensas para que Herranz sea inhabilitado para actuar en este juicio, el propio fiscal expone: "Este no es el camino. No hay ningún motivo para que la sala diga que me levante y me vaya. Se ha intentado por otras vías. Existen dos amenazas de querella que se están tramitando, pero si la finalidad de la alegación es causar temor o intimidación sobre este fiscal, debo informar que no va a ser el caso. Voy a seguir hasta que termine el juicio", sentencia.