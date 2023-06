Uber llega a Mallorca | Felipe Fernández Aramburu, director general de Uber España: «Vamos a ser más caros que un taxi porque somos premium»

El máximo responsable de la plataforma Uber en España, Felipe Fernández Aramburu, ha viajado hoy a Palma para anunciar el inicio de la actividad de esta plataforma en la isla a partir de mañana y para mantener un encuentro con su equipo.

¿Qué planes tiene Uber en Mallorca y que servicio quiere prestar?

Hemos venido para quedarnos, y vamos a ofrecer servicios de alta gama y, si lo desean, incorporaremos también a los taxistas.

¿Qué comisión tendrá que pagar un taxista que quiera vincularse a Uber?

Hasta el 31 de agosto no hay comisión. Luego es un 12%, pero durante las primeras cuatro semanas, por el lanzamiento en Mallorca, hay una propuesta de incentivos económicos que puede ser muy atractiva.

¿Cree que con esas condiciones algunos se sumarán, cuando el problema es de escasez de esos vehículos?

Ese 12% es una comisión a modo de inversión y para cubrir costes, pero la demanda que se genera a través de la aplicación lo compensa sobradamente. Hay que tener en cuenta que además de los residentes, muchos de los turistas que viajan a la isla llegan con la aplicación de Uber ya bajada en su móvil.

El debate que se ha abierto gira en torno a si Uber dispone de todas los permisos necesarios para operar en la isla.

Tenemos todas las licencias en regla dentro de los plazos fijados por el Decreto Abalos.

Zona de actuación

De momento solo van a trabajar en cuatro municipios.

Sí, Palma, Calvià, Andratx y Llucmajor. El servicio que podemos dar se centra cualquier viaje que nazca en esas zonas hacía otras poblaciones de la isla, pero no atender las peticiones que se inicien fuera de esos cuatro municipios. También podemos circular libremente dentro de ellos.

¿Les sorprende la alarma que se genera cuando se anuncia la entrada de Uber en una región?

Operamos dentro de la más absoluta legalidad y estamos dispuestos a someternos a cualquier verificación. Y hay que señalar que empezamos a operar con 50 coches, pero somos un grano de arena frente a todas las necesidades de movilidad de la isla. Con esos 50 coches no vamos a solucionar nada, de ahí la importancia que damos a trabajar en colaboración con los taxis. Las necesidades de la isla no se van a solventar con un solo jugador, sino actuando en equipo.

Hay condiciones para el funcionamiento de los vehículos de alquiler con conductor, como la necesidad de contratar con 30 minutos de antelación, que dificultan su actividad. ¿Tienen la intención de mantener contactos con el nuevo Govern para hacer cambios en la legislación balear?

Sí estamos en contacto con todas las Administraciones, y queremos trabajar en colaboración con ellas. Y queremos abordar con el nuevo Govern la supresión de esta restricción específica, pero también otras, como el tipo de vehículos. La Comisión Europea ya ha dicho que se trata de limitaciones injustificadas y discriminatorias, que van en contra de la libre empresa.

Mallorca tiene una enorme estacionalidad en su actividad económica. ¿Hay trabajo para Uber en invierno?

Llegamos para quedarnos, tanto durante la temporada turística como fuera de ella. Queremos ser un servicio eficiente durante todo el año. Y no me queda ninguna duda de que 50 coches no serán suficientes durante el verano, y probablemente tampoco en invierno. Por eso nuestros planes pasan incluso por crecer en el número de vehículos.

Precios superiores

Su flota es de alta gama. No van a ser más baratos que el taxi.

Vamos a ser más caros. Ofrecemos un servicio premium. Pero también queremos ofrecer la posibilidad de reclamar un taxi desde nuestra aplicación, que se van a regir por las tarifas del taxímetro.

¿Con estas condiciones cree que es posible evitar tensiones con los taxistas frente a lo que sucedió en otras ciudades?

Esperamos poder evitarlas, porque la diferencia de precio entre nuestros vehículos de VTC y los del taxi son relevantes. Y también está el tema de la cantidad, dado que solo vamos a empezar a operar con 50 coches. Pero insisto en que con la experiencia de Madrid, un taxi que se sume a Uber generará más del doble de sus ingresos actuales.

¿Tienen previsto iniciar conversaciones con las patronales del transporte para limar tensiones?

Sin duda. Queremos colaborar con las asociaciones de VTC y de taxistas.

Sus 50 coches son de otra empresa.

De MooveCars, pero nosotros nos aseguramos de que se respetan los convenios colectivos con las plantillas de las flotas con las que trabajamos. Queremos primar que los conductores sean locales.