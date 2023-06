Primera jornada frenética de negociaciones para que la líder del PP, Marga Prohens, sea elegida presidenta del Govern. El resultado de las reuniones convocadas por el PP con todos los grupos parlamentarios de la Cámara Autonómica vislumbró un único camino posible: Marga Prohens quiere ser presidenta del Govern en solitario y para ello negocia una abstención de Vox para la investidura en segunda votación. Qué pedirá a cambio la formación de extrema derecha es la gran duda en estos momentos.

La líder popular insistió hasta en tres ocasiones que gobernará en solitario y recordó que «no hay alternativa posible que no pase por el PP» para liderar el Ejecutivo autonómico. De igual modo, la líder popular descartó cualquier coalición con Vox y la negociación de ayer se centró en una abstención para permitir la constitución del Parlament y su investidura. Prohens, acompañada de Toni Costa, se reunió ayer con PSOE, Vox, Més y el diputado de s’Unió de Formentera, que tiene una coalición con el PP y se convertirá con el diputado número 26 de los populares.

En el entorno del PP creen que la convocatoria de elecciones generales por parte de Pedro Sánchez les favorece, ya que Vox tendrá más difícil no abstenerse para investir a Prohens a pocas semanas de los comicios nacionales.

Jorge Campos, candidato de Vox y Patricia de las Heras, presidenta de Vox Baleares, tras el encuentro con Prohens y Costa anunciaron que han pedido una mesa negociación entre ambos partidos para formalizar acuerdos de gobernabilidad. Campos no confirmó su abstención para convertir en presidenta del Govern a Marga Prohens. Sin embargo, tampoco la descartó. En declaraciones a los medios ambos dirigentes de Vox no se refirieron a entrar en el Govern como si ha hecho su formación en Castilla y León. No obstante, en un mensaje a través de Twitter sí dejó claro que su modelo sigue siendo entrar a gestionar como en Castilla y León, tal y como han venido insistiendo en las últimas semanas.

Tanto Campos como De Las Heras aseguraron que su objetivo es el de «cambiar las políticas de izquierdas en Baleares» y reiteraron su «mano tendida al PP para llegar a acuerdos». Pese a ello, los líderes de Vox advirtieron en cuatro ocasiones que «no vamos a regalar nuestros votos».

En esta mesa de negociación que proponen, según Campos, también se deben debatir los posibles acuerdos de gobernabilidad en otras instituciones. «No vamos a dejar en la estacada a nuestros votantes, que nos han dado su apoyo y hemos pasado de tres a ocho diputados», incidió Campos. Por este motivo quieren que la mesa de negociación empiece a trabajar esta misma semana. El candidato de Vox dijo que su partido tiene «la voluntad de llegar a acuerdos con el PP, pero en nuestros programas hay propuestas similares y otras que nos diferencian y se deben aclarar en esta mesa de negociación que hemos propuesto».

Campos ¿candidato a Madrid?

La posibilidad de que Jorge Campos sea el candidato de Vox a las elecciones generales del 23 de julio puede cambiar la negociación de la abstención y la exigencia de cargos o áreas de gestión. Campos no confirmó ni desmintió ayer a este periódico que concurra como candidato a las generales por Balears de Vox.

Por su parte, la candidata popular a la presidencia del Govern, Marga Prohens, quiso dejar claro hasta en dos ocasiones que quiere un Govern en solitario del PP y por ello se mostró dispuesta a seguir negociando con todos los grupos políticos. Prohens aseguró también que el «mandato de los ciudadanos es claro, estamos a cuatro diputados de la mayoría absoluta y no hay alternativa posible que no pase por el PP». De todas formas, la que se vislumbra con más posibilidades en estos momentos es una abstención de Vox, el único partido que no ha cerrado la puerta a la posibilidad de apoyar al PP mediante esta fórmula. Sobre ello Prohens indicó que «seguiremos negociando» y apuntó que en ningún momento «se ha hablado de cargos o de instituciones, ya que desde el PP contemplamos un Govern en solitario y lo que negociamos es una abstención para constituir el Parlament y la investidura».

Rechazo del PSIB-PSOE

El primer partido con el que se reunió Prohens y Costa fue el PSIB. Propusieron a Iago Negueruela y a Mercedes Garrido una abstención para propiciar la investidura de la líder del PP como presidenta. No obstante, Negueruela aseguró a la salida del encuentro que rechazaron de forma tajante la propuesta del PP: «Les hemos dicho que no nos pueden pedir la abstención cuando están dando libertad en los ayuntamientos para conformar gobiernos con Vox, como es el caso de Calvià», enfatizó el hombre fuerte del PSIB. Al mismo tiempo vaticinó que «después de las elecciones generales veremos consellers de Vox en esta comunidad».

Respecto a la negociación de las otras instituciones, Prohens aseguró que «ahora en lo que estamos trabajando es en formar el Govern y que se pueda constituir cuanto antes para impulsar medidas como la rebaja de impuestos. Las otras instituciones tienen libertad para negociar».