El PP asegura que ahora solo negocia una abstención para formar el Govern de Baleares y admite que la de Vox "no saldrá gratis" El portavoz popular Antoni Costa ha afirmado que esta semana se volverán a encontrar con el partido de Jorge Campos, ya que es el único que ha mostrado "disposición a negociar", mientras Més per Menorca anuncia su probable voto contrario a la investidura pero no descartan acuerdos a lo largo de la legislatura