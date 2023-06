Virginia Marí Rennesson (República Democrática del Congo, 1962), exalcaldesa de Ibiza por el PP, ha fallecido a primera hora de hoy martes en el Hospital de Can Misses como consecuencia de un cáncer que le fue diagnosticado hace meses.

Marí, licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Autònoma de Barcelona, hija del expresidente del Consell de Ibiza Antonio Marí Calbet, asumió el bastón de mando de la alcaldía de Ibiza el 10 de agosto de 2014 para el Partido Popular después de la dimisión en ese mismo mandato de Marienna Sánchez Jáuregui y Pilar Marí, del mismo partido. En su toma de posesión dejó una pincelada de su personalidad: "No hay nada que celebrar", advirtió. "No me rendiré. Jo som de Vila", añadió.

Mujer valiente, decidida y honesta, Virginia Marí ha sido uno de los puntales del PP del municipio de Ibiza y de la isla y además de la alcaldía de la capital, también ha dejado su impronta por su fuerte carácter y por la defensa de sus convicciones en el Parlament balear, donde era diputada popular desde las elecciones de mayo de 2019.

M’acaben de donar la trista noticia de que ens ha deixat l’Alcaldessa Virginia Marí, acompany en el sentiment a tota la familia del @PPEivissa, amics i familiars molts anys de vida.

Descansi en pau. — Rafel Ruiz /♥️ (@RafelRuiz) 6 de junio de 2023

Ens ha deixat la nostra estimada Virginia Marí. Una política valenta, una alcaldessa compromesa i una persona amb un gran ❤️

Descansi en pau. pic.twitter.com/s05jLveSWT — TRIGUERO (@TrigueroIbiza) 6 de junio de 2023

Virginia Marí fue la primera inspectora de pesca de Ibiza y se sentía especialmente orgullosa de esa función, que desempeñó durante muchos años y la mantuvo muy cercana al sector de la pesca, que le tributó un homenaje hace poco. También fue secretaria de la Comisión de Seguimiento de la Reserva Marina de es Freus d’Eivissa y Formentera.

El presidente del PP de Ibiza, José Vicente Marí Bosó, destaca a Diario de Ibiza que Virginia Marí, "nos deja el ejemplo de una mujer valiente, libre y recta en el ejercicio de la política y en su vida privada". "Era un ejemplo para todos; estamos muy apenados".

⚫️Virginia Marí fue una mujer libre y valiente, una servidora pública de excepción



Los pueblos, las ciudades, progresan también gracias a quienes los lideran y Virginia fue una gran líder y alcaldesa



En mi nombre y en el de @PPEivissa mis condolencias a familiares y amigos DEP pic.twitter.com/oQvwcCRVDq — José Vicente Marí (@JVMariBoso) 6 de junio de 2023

Durante la precampaña, el presidente del PP, gran vencedor de las últimas elecciones autonómicas y municipales, explica que visitó a Marí Rennesson en el hospital: "Me llevé la alegría del día porque la vi animada y fuerte. Es una pérdida enorme", lamenta Marí Bosó.