Prohens inicia la travesía para ser investida sin incluir a Vox en su Govern

La presidenta y candidata del Partido Popular de Baleares al Govern, Marga Prohens, inicia hoy una serie de reuniones con los principales representantes de los partidos con dos objetivos principales: explicar el programa de gobierno con el que se presentará a la sesión de investidura y alcanzar un Govern en solitario. Recibirá, por este orden, a Iago Negueruela y Mercedes Garrido (PSIB-PSOE), Lluis Apesteguia y Maria Ramon, (Més per Mallorca); Cristina Gómez (Unidas Podemos) y Llorenç Córdoba (Sa Unió per Formentera). El martes será el turno de Josep Castells (Més per Menorca).

Prohens tiene la intención de gobernar sin que Vox entre a formar parte del Ejecutivo autonómico y recibiendo su apoyo para sacar adelante todas las medidas en el Parlament aunque no consiguió una mayoría suficiente. Pese a que el PP confía en esta posibilidad, de momento Vox se ha mostrado contrario porque tanto Baleares como la Comunidad Valenciana son dos regiones fundamentales para confrontar con el «pancatalanismo». En las islas ya han dejado claro que quieren derogar la ley de Educación y la ley de Normalización Lingüística. Hace tan solo unos días, el presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, aseguraba después de ser preguntado acerca de la posibilidad de no entrar en los gobiernos autonómicos y dar apoyo desde fuera que «no vamos a aceptar chantajes y que nadie espere regalos». Investidura Prohens recibirá por primera vez a la presidenta de Vox en Baleares y al candidato del partido al Govern después de una semana en la que ha repetido de forma insistente la consigna «gobernar en solitario». Además de explicarles su programa de gobierno, los líderes de ambos partidos deberán discutir y negociar cuáles son las opciones de cara a la investidura, con la presidencia del Parlament como primer obstáculo. Después de conocerse que la victoria de Prohens no era suficiente para ser investida sin el apoyo o la abstención de Vox —el PP tiene más escaños que toda la izquierda junta—, Apesteguia planteó públicamente la opción de ofrecer la abstención de su partido con el objetivo de que los ‘populares’ puedan gobernar sin Vox. Hasta el momento, tanto el PSIB como Podemos se han mostrado totalmente en contra y no facilitarán en ningún caso una investidura de Prohens. El nuevo Parlament tiene que conformarse antes de que se cumplan 30 días desde el 28 de mayo, día de las elecciones autonómicas y municipales. Cuando se haya producido la constitución de la Cámara balear y se haya elegido al presidente o presidenta del Parlament, deberá presentar a Prohens como candidata al Govern —es la única con posibilidad de serlo— en un máximo de 15 días. Si Prohens consiguiera el voto favorable de Vox, sería investida en la primera votación. Si no, tendría que esperar 48 horas para una segunda votación en la que bastaría con la abstención del partido de Jorge Campos. En caso de que no salga proclamada en ninguna de las dos ocasiones, se abriría un nuevo proceso que duraría 60 días en el que se podrían presentar nuevas propuestas antes de convocar unas nuevas elecciones. Marga Prohens, candidata del Partido Popular al Govern: «Estas son las elecciones más decisivas de las últimas décadas» Medidas El PP ya ha ido avanzando algunas de las medidas que tomará en las primeras semanas al frente del Govern. Muchas de ellas coinciden con el ideario de Vox, por lo que no habría ningún problema para sacarlas adelante. Prohens prometió eliminar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones entre padres e hijos, nietos y abuelos y entre cónyuges, además de una rebaja fiscal que incluye reducciones de impuestos para la compra de la vivienda para jóvenes o una rebaja del tramo autonómico del IRPF, además de nuevas deducciones o elevar los umbrales máximos de renta para poder beneficiar a las familias numerosas. También derogarían la moratoria turística y eliminarían el catalán como requisito para trabajar en la sanidad balear. Todas ellas han sido caballos de batalla del PP desde que Prohens asumió las riendas del partido.