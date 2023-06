Plataforma per la Llengua ha pedido a la Universitat de les Illes Balears (UIB) "que no ceda" en el tema de repartir los exámenes de Selectividad en catalán. La entidad 'Plis Educación por favor' acudió a los tribunales para reclamar a la institución que las pruebas de Bachillerato se facilitaran también en castellano. El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) admitió a tramite el recurso (en el que se personó Plataforma per la Llengua) y, ante la posible adopción de medidas cautelares y el inminente inicio de las pruebas (arrancan mañana martes), el pasado viernes la comisión organizadora (conformada por la UIB y la conselleria de Educación) anunció que repartiría los exámenes en ambas lenguas.

