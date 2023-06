Multas de hasta 46.500 euros por fraude en ventas de coches usados

Un ciudadano de Baleares ve un anuncio en una plataforma online en el que se ofrece por 7.200 euros un coche de segunda mano que se anuncia como vehículo en perfecto estado y con el mantenimiento al día y la ITV en vigor, algo que el vendedor le confirma en posteriores conversaciones. Pero al recibirlo, el comprador comprueba que el automóvil no cuenta con líquido refrigerante, le falta aceite, el motor está encharcado y manchado de aceite, el techo solar eléctrico no funciona, la ventanilla trasera derecha presenta fallos al igual que el sistema de seguridad en cinturones y airbags, no cuenta con la de maneta para la apertura manual del maletero, se producen temblores durante conducción y al frenar, no funcionan las luces interiores de apertura de las puertas, y falta la junta superior de la luna del parabrisas delantero. Además, la ITV esta caducada, pero no se puede renovar a consecuencia de las numerosas deficiencias del vehículo, por lo que tampoco se puede circular.

Este es uno de los casos denunciados ante la Dirección General de Consumo del Govern, y que ha dado pie a la apertura de un expediente sancionador, con una propuesta de multa de 26.700 euros, contra la empresa Técnica Linarense, titular de la plataforma Compra Car. Las faltas que se achacan son una presunta publicidad engañosa, incumplir el régimen jurídico de garantías y no entregar al consumidor un documento acreditativo de las condiciones esenciales de la operación. Vigilancia de Consumo Pero este no es la única situación denunciada por deficiencias en la venta de coches de segunda mano y que ha dado pie a la apertura de expediente sancionador por parte de Consumo, según pone de relieve su titular, Félix Alonso, en un momento en el que la demanda de automóviles usados se ha disparado en las islas debido a la escasez de coches nuevos que se ha vivido durante los últimos años por los problemas de los fabricantes a la hora de acceder a algunos materiales, como ha sido el caso de los semiconductores. Por ello, se anuncia una especial vigilancia en torno a este mercado y se destaca la importancia de que los ciudadanos denuncien este tipo de situaciones para poder actuar con dureza contra ellas. Sanción de 46.500 euros En relación a este punto, el expediente con la propuesta de sanción más elevada, cifrada en 46.500 euros, corresponde a la empresa Coches a lo Bestia. La denuncia presentada contra ella se justifica por la adquisición por 4.000 euros de un vehículo para el que solo se ofrecían seis meses de garantía y que presentaba un fallo en el motor, además de exigir que ante cualquier discrepancia entre las partes, ésta debía de dirimirse en un juzgado de Palma. Las faltas contempladas son ofrecer un periodo de garantía inferior al exigido por la ley, incluir una cláusula abusiva respecto a los tribunales a los que el comprador puede acudir, no responder de los defectos encontrados y no entregar factura al consumidor. Hay varios expedientes más, y uno de ellos tiene una propuesta de sanción de 19.500 euros a la empresa Mundocars Todas las Marcas, en este caso debido a la imposibilidad de los consumidores de contactar con esta firma una vez realizada la compraventa del automóvil. Este parte también de las denuncias de dos consumidores, en un caso porque el coche comenzó a fallar al poco tiempo sin que la vendedora respondiera por la garantía, y en otro porque la venta se realizó «sin papeles» sin poder reclamar luego ante la imposibilidad de poder ponerse en contacto con la empresa.