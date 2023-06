José Luis de Luna, director de Aeropuertos de Iberia: «Nos jugamos mucho en el concurso de ‘handling’ de Aena, es cada siete años»

José Luis de Luna es el director de Aeropuertos de Iberia. El ingeniero aeronáutico está al frente de esta división, la tercera línea de negocio de la aerolínea, desde 2021 y desde hace más de dos forma parte de su Comité de Dirección. Bajo su liderazgo Iberia Airport Services lleva los servicios de handling (atención en tierra) de las compañías de IAG y «a casi 150 clientes en toda la red nacional». El año pasado atendieron a 88 millones de pasajeros, más de 300.000 aviones, 52 millones de maletas y 362.000 toneladas de carga. «8500 personas familias dependen de nosotros y en verano llegamos a picos de 9.000». De Luna tiene por delante la resolución del gran concurso de Aena, que incluye los tres aeropuertos de Baleares. Iberia, Globalia y Acciona son los actuales concesionarios en Son San Joan.

¿Qué se juega Iberia en el concurso de handling?

Desde el punto de vista de facturación somos el negocio más pequeño, no en plantilla. Facturamos en un año normal, extrapolando 2019, 500 millones de euros. En Baleares, 50 millones. Nos jugamos mucho porque Aena saca el concurso cada 7 años. Si no ganas, si no tienes licencia, no puedes trabajar. El aeropuerto de Palma tiene tres licencias, habrá tres ganadores, en Ibiza hay dos y en Mahón, otras dos. Eso significa que luego hay que competir para ganar clientes.

¿En qué fecha se conocerán los ganadores?

Entregamos nuestra mejor oferta el 21 de noviembre y se inició el proceso para hacer la evaluación de las ofertas. Aena iba a hacer público los ganadores a primeros de mayo, luego lo ha retrasado a primeros de junio y ahora lo va a posponer hasta mediados de septiembre. Al aeropuerto de Palma se han presentado diez empresas diferentes y en Ibiza y Mahón, nueve. Aena ha conseguido una gran concurrencia y competitividad. Estamos convencidos de que el que más sabe de handling en España es Iberia. Decimos que superamos lo 1.500 años de experiencia.

"En el aeropuerto de Palma hay tres licencias y se han presentado diez empresas diferentes»

¿A qué aerolíneas dan servicio en Son Sant Joan? Entre ellas sumaron United.

En Mallorca prestamos servicios a 12 aerolíneas, además de las del grupo IAG (Iberia Express, Vueling, British Airways o Aer Lingus), las más importantes son Transavia y Wizz Air. En Ibiza y en Menorca, 11 en cada aeropuerto. United fue un hito importante. Lo hemos vuelto a ganar como cliente para esta temporada, con tres frecuencias semanales y factores de ocupación del 95%.

Su objetivo es hacerse con todas las licencias, ¿cuáles son sus fortalezas?

En el concurso anterior ganamos 29 aeropuertos y nuestra aspiración ahora son 41. Estamos haciendo una transformación del negocio a través de la innovación, la sostenibilidad y las personas. Hemos puesto encima de la mesa una inversión que supera los 100 millones (15 millones en Baleares). Vamos a ser el primer agente de handling en España emisiones cero en 2025, con equipos eléctricos, ya lo hemos estado haciendo. En los aeropuertos del archipiélago vamos con una oferta que está en torno al 85% de equipos eléctricos. Por ejemplo, en Palma queremos que los cargadores eléctricos de los equipos eléctricos no sean fijos, sino móviles. Y en Ibiza vamos con el desarrollo de la biometría en todos los puntos de entrada para los trabajadores. Hemos introducido los pushback (los tractores que empujan los aviones desde la terminal hasta las pistas) eléctricos y con control remoto.

"Hemos puesto encima de la mesa una inversión que supera los 100 millones, 15 millones en Baleares.

¿Hay paz social con los trabajadores?

Sin ninguna duda. Fuimos el único agente de handling que firmó el convenio antes de presentar las ofertas. Nos permitió tener una idea muy clara de cuáles son los costes laborales, que es el principal de un agente de handling, y poder reflejarlo en el plan de negocio.

El autohandling está ganando terreno, ¿cómo les afecta?

De forma muy importante. En los últimos años compañías aéreas han optado por él. En Palma tenemos varios ejemplos, el último Eurowings, además de Ryanair o easyJet, y hay una tendencia. Básicamente te quita cuota de mercado, al final afecta a tu volumen de facturación.

"El 'autohandling es una tendencia, te quita cuota de mercado y afecta a tu volumen de facturación"

Groundforce, de Globalia, es uno de sus principales competidores. Con la compra de Air Europa, ¿les preocupa?

No. En el proceso posible de compraventa de Air Europa, Groundforce estaba fuera, con lo cual seguirá atendiendo a sus clientes. Y aunque se lleve a término la compra ellos seguirán durante un tiempo atendiendo los vuelos de Air Europa. No tenemos mucho que decir.

¿Cuándo alcanzarán las cifras de 2019?

En 2022 nos hemos quedado un 5 % por debajo, pero en los aeropuertos de Baleares sí las hemos alcanzado y la previsión para este año es que la recuperación del tráfico estará hasta un 10 % por encima en el archipiélago. Y en los 29 aeropuertos la estimación es que estaremos empatando un pelín por encima.

"La previsión este año es que la recuperación del tráfico estará hasta un 10 % por encima en Baleares"

¿Han tenido problema para completar su plantilla en las islas?

Este año hemos vuelto a adelantar las contrataciones a marzo, con mejores condiciones en los tres aeropuertos. Son casi 1.100 familias en Baleares. El año pasado transformamos casi 200 contratos de eventuales a fijos.