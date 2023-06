Los atrasos por la carrera profesional han supuesto 8.000 euros para alguna enfermera de Baleares

El sindicato de enfermería (SATSE), tras conseguir que el Servei de Salut esté abonando en las últimas nóminas la carrera profesional al personal de enfermería interino o con contrato temporal con retroactividad desde el año 2016 al 2020, que en algunos casos ha supuesto unos ingresos de hasta 8.000 euros brutos para las enfermeras en esta situación desde hace más tiempo, ahora se va a centrar en que reabra este complemento salarial a nuevas incorporaciones o a la aportación de méritos para que algunas profesionales puedan acceder a un nivel superior.

El secretario autonómico del SATSE, Jorge Tera, reveló que, en el primero de los casos, la incorporación del personal eventual al cobro de este complemento, el Servei de Salut está remunerándolo tras la interposición de su sindicato de hasta tres demandas colectivas en representación de unas 500 enfermeras que obtuvieron sentencias favorables.

Y ahora se quiere centrar en la reapertura del proceso ordinario de carrera profesional cerrado desde el año 2018. El acuerdo alcanzado sobre este plus en la mesa sectorial del 17 de marzo de 2016 obligaba a reabrir este complemento a nuevas incorporaciones o a progresiones de nivel cada año. Sin embargo, desde 2018 no se ha hecho. Tera no pudo facilitar una cifra ni siquiera aproximada sobre qué cantidad de dinero supondría esta apertura pero señaló que de ella se podría beneficiar hasta el 60% de los empleados de esta empresa pública que emplea a más de 18.000 personas.