Santiago Abascal, líder nacional de Vox, se mostró ayer contundente en Madrid cuando se le preguntó sobre los posibles pactos de gobernabilidad en ayuntamientos y comunidades autónomas de las que el PP depende de Vox, como es el caso de Baleares. "No vamos a aceptar chantajes y que nadie espere regalos", aseveró de forma tajante Abascal ayer. El presidente de la formación de extrema derecha también indicó que "puedo prometer que si de nosotros depende no habrá ningún gobierno de izquierdas en las instituciones, pero no solo depende de Vox".

Elecciones en Baleares: Marga Prohens (PP) propondrá el jueves a su cúpula gobiernos en minoría sin Vox Abascal también se mostró claro sobre su postura de que su formación entre a gestionar en los gobiernos autonómicos, como el de Baleares que con toda probabilidad presidirá Marga Prohens (PP). En este sentido aseveró que siempre he dicho que vamos a defender los intereses, los valores de la gente que nos ha apoyado y no íbamos a regalar la confianza que ellos nos han dado a otro partido", en claras referencias al Partido Popular. Acto seguido fue cuando se refirió a que Vox "no es el coche escoba de nadie". El presidente nacional de Vox reiteró que si por ellos fuera "no habrá gobiernos ni ayuntamientos de izquierdas, pero repito que no solo dependen de Vox". Elecciones en Baleares: Jorge Campos (Vox): «Mantenemos que queremos un pacto como en Castilla y León» El candidato de Vox en Baleares, Jorge Campos, ha reproducido el vídeo con las palabras de Abascal. Campos, en su cuenta de Twitter ha lanzado un escueto mensaje en forma de pregunta afirmación: "¿Está claro, no?". De esta forma, Jorge Campos reiteraba su posicionamiento de que quieren entrar en el Govern de Prohens y su intención no es la de apoyos puntuales y para la investidura desde fuera al PP. De hecho, fuentes de Vox ha asegurado que en el partido se mantienen en la misma postura y quieren un acuerdo como el alcanzado en la comunidad autónoma de Castilla y León, donde Vox gobierna con el PP y ostenta la vicepresidencia de la institución.