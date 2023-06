¿Y si resulta que le eligen para formar parte de una mesa electoral el 23 de julio y se chafan las vacaciones planificadas? Alrededor de medio millón de personas recibirán la notificación y nada impide que, en virtud del sistema de sorteo, se pueda volver a ser designado otra vez miembro o suplente a pesar de haber cumplido con ese deber el 28M. Ante tal incertidumbre se recomienda contratar un seguro de viaje de gastos de anulación que cubra ese supuesto. Es lo que se aconseja desde la Agrupación Empresarial de Agencias de Viaje de Balears (Aviba).

"Por descontando va a afectar la convocatoria de elecciones en julio", dice Xisco Mulet, el presidente de Aviba. Los agentes de viajes están recibiendo consultas al respecto. Mulet recomienda contratar un seguro de viaje de cancelación "antes de recibir la notificación para que quede cubierta esa posibilidad".

¿Cuánto puede costar?

Ese supuesto ya está contemplado en ese tipo de seguros, que en muchas ocasiones va incluido en el de asistencia de viaje. Por lo demás, dice Mulet, no sale caro. Dependiendo del monto del viaje puede costar unos 25 euros. Así el viajero se asegura no quedar a expensas del proveedor del viaje.

Por otro lado, cuando hay elecciones "siempre hay un bajón" en las agencias de viajes, añade Mulet.

Desde la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca se observa que el anuncio de las elecciones es reciente y todavía no ha tenido impacto en el mercado nacional. Se trata de un tipo de cliente que no se caracteriza por reservar con anticipación. Se remarca la importancia de que el mecanismo del voto por correo sea "fluido, fácil y no sea disuasorio", ya que es previsible que aumentará su solicitud por la coincidencia con las vacaciones veraniegas. Y se espera que la Administración esté a la altura.

Puente de Santiago

Más allá de los planes de las vacaciones veraniegas, las elecciones coincidirán con la festividad de Santiago, pudiendo afectar a los que hagan puente.