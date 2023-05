Los votantes abandonan a Apesteguia por Armengol en los municipios grandes

En los principales municipios de Mallorca, allí donde están los grandes caladeros de votos nacionalistas, el pasado domingo muchos electores abandonaron al candidato de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia y optaron, casi con total seguridad, por Francina Armengol como su opción de voto para el sobre sepia de las elecciones autonómicas.

Ello se demuestra al observar el apoyo conseguido por la candidatura autonómica de Més en los municipios y se compara con la de la lista al ayuntamiento. Son sufragios que van hacia la lista municipal pero en las autonómicas cambian hacia el PSIB-PSOE. A los socialistas les ocurre justo lo contrario: Francina Armengol saca más votos que la mayoría de los candidatos del PSOE en los pueblos y ciudades de Mallorca, salvo en Inca y Calvià donde los socialistas han gobernado estas dos últimas legislaturas.

En los 12 municipios más importantes de Mallorca, analizados por este periódico, se observa a la perfección la tendencia de cambio de voto de las autonómicas a las municipales. El candidato de Més, Lluís Apesteguia, cosechó el pasado domingo 7.878 votos menos que sus alcaldables en los respectivos ayuntamiento. Ello, sumado a la totalidad de las 53 localidades de Mallorca, podría significar que con los mismos votos que obtuvo en las municipales, Més per Mallorca habría alcanzado el quinto diputado. Todo ello pese a que sería intrascendente para formar un Pacto.

Més per Mallorca cosechó el pasado domingo 37.227 votos, el 8,3% de los sufragios emitidos el pasado domingo. Es la única formación del Pacto de Izquierdas que ha gobernado esta comunidad que ha conseguido mantener el número de diputados con respecto a 2019. Hace cuatro años Més alcanzó 39.415 votos en Mallorca, el 9,8%. Lejos quedan de los 59.069 sufragios conseguido en 2015 y que han supuesto el mejor resultado de la historia de los nacionalista llegando al 13,8 %.

Diferencia con las insulares

Desde Més apuntan que es una tónica habitual en cada una de las elecciones celebradas en las últimas décadas, que los candidatos municipales consigan más votos en sus localidades que la candidatura autonómica. De hecho, lo cifran en una diferencia de un 20%. No obstante, la bajada de las candidaturas municipales con respecto a la lista al Consell de Mallorca que lidera Jaume Alzamora no es tan acusada. De hecho, el candidato al Consell de Mallorca sacó el pasado domingo 41.940 votos y Apesteguia tan solo 37.227. Ello supone una diferencia de 4.713 sufragios más para la lista insular que la autonómica.

El ministerio del Interior apunta que las listas municipales de Més per Mallorca consiguieron el domingo 41.627 votos, lo que supone el 11,2% del total. No obstante, a estas cifras hay que sumar candidaturas locales que van en coalición en las municipales con diferentes formaciones de izquierdas que no son contabilizadas como votos de Més por el Ministerio.

Palma y Manacor es donde se vislumbra de forma más importante el abandono de los votantes de Més en las autonómicas hacia el PSIB-PSOE. En la capital balear la candidata de Més, Neus Truyol, le aventajó en 2.865 votos a su compañero Lluís Apesteguia. Sin embargo, Armengol ganó por 3.402 votos al candidato socialista José Hila. Como puede observarse, mucho votante de Més apostó por Truyol para las municipales y en las autonómicas por Armengol.

En Manacor advertimos que el candidato a las municipales, el alcalde Miquel Oliver, consiguió en la capital del Llevant 4.566 votos y Apesteguia en el municipio solo 3006, lo que supone que 1.560 votantes de Més a las municipales optaron por otra lista en las autonómicas. Casualmente, Armengol sacó en Manacor 1.215 votos más que lista socialista que encabezaba Núria Hinojosa.

En Felanitx, Més se presentaba en coalición y en las municipales consiguieron 484 votos más que en las autonómicas.