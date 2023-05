El vino es clave para impulsar el sector agroalimentario en Balears. Por ello hay que saber acercar los caldos al consumidor con estrategias basadas principalmente en la seducción. Y precisamente para hablar del poder del uso de las técnicas seductoras capaces de atraer el consumo vinícola, el sumiller de El Bulli entre 2000 y 2011, Ferran Centelles, ofreció ayer la conferencia Sapiens del vino: replanteando la cata y la comunicación del vino.

El objetivo de este evento, organizado por AgroBank y elBullifoundation y enmarcado en las jornadas Wine Tour, era el de acercar el conocimiento de esta entidad y sus investigaciones en el sector vinícola recogidas en el estudio el Sapiens del Vino a los profesionales del sector. Centelles es responsable del proyecto y durante su ponencia explicó los detalles estratégicos que permiten cautivar al potencial consumidor, al que denominó como Sapiens del vino.

Numerosos empresarios y profesionales del sector bodeguero y de la restauración siguieron con atención la conferencia y tomaron buena nota de las recomendaciones del sumiller.

Tras su intervención, tuvo lugar una mesa redonda titulada ¿Cómo comunicar el vino?, presentada por Mercè Marrero, de Esment Alimentación, en la que participaron Magdalena Mesquida, de Vi de la Terra de Mallorca; José Luis Roses, DO Binissalem; Antoni Bennàssar, DO Pla i Llevant y la periodista Conxa Rosillo.

Antes de la ponencia, Sergio Gutiérrez, director corporativo de AgroBank, llevó a cabo una introducción en la que aseguró que el objetivo principal es poner en valor la industria vitivinícola de Balears desde un punto de vista agrícola, gastronómico, turístico y experiencial. Gutiérrez ofreció cifras del crecimiento que ha experimentado el sector. Durante 2022 la producción se incrementó un 12% en Balears y España es el segundo mayor exportador de caldos. El encuentro de ayer está incluido en el Wine Tour, un conjunto de jornadas que promueven elBullifoundation y AgroBank y se celebran en toda España para promocionar los productos vinícolas y poner el foco en la parte didáctica del consumo del vino.

AgroBank cuenta con una red de más de veinte oficinas con una amplia oferta de productos y servicios. «Tenemos que ser capaces de impulsar el sector vitivinícola para poner en valor la actividad primaria», aseguró Gutiérrez. Tal como resaltó, en ese proceso, la innovación y la digitalización juegan un papel esencial «para la transformación hacia una mayor producción más sostenible».

A continuación, Centelles desgranó durante su exposición las claves para una comunicación efectiva del mundo del vino. El sumiller forma parte del proyecto de investigación denominado el Sapiens del Vino con la colaboración de CaixaBank. El primer elemento para conquistar al potencial cliente, en palabras de Centelles, es saber comunicar captando la atención del interlocutor con técnicas de atracción. «Recomendar un buen vino no es informar sino destacar aquello que le puede provocar placer al consumidor. Hay que evitar un exceso de tecnicismos que son difíciles de entender».

En el estudio el Sapiens del Vino, Centelles analiza el papel del cerebro a la hora de conseguir atraer la atención del consumidor hacia el vino. «Intervienen procesos cognitivos y áreas cerebrales que se activan con una comunicación emocional efectiva del vino. El mismo caldo sabe mejor si logramos poner en funcionamiento esas partes cerebrales», aseguró el conocido sumiller.

Puso como ejemplo un estudio llevado a cabo conjuntamente con el hospital del Mar de Barcelona y el doctor Jesús Pujol sobre la reacción cerebral ante una copa de vino. Una de las conclusiones del análisis es que las emociones positivas activan la dopamina que al mismo tiempo genera el placer.

Las recomendaciones de Centelles sirvieron a los ponentes de la mesa redonda posterior para debatir sobre el presente y el futuro del sector vitivinícola en Balears. Coincidieron en señalar que los principales retos de esta industria son acercar el consumo del vino de calidad a los más jóvenes; incrementar la presencia de los caldos de las islas a la península, fomentar la denominada cultura del vino con visitas a los cellers y afrontar las consecuencias del cambio climático y el calentamiento global que obligarán a repensar la producción vinícola.

El coloquio se dividió en varios bloques temáticos. Para empezar se debatió sobre el crecimiento que ha experimentado la gastronomía en nuestras islas y qué propuestas de valor deberían plantearse para atraer a más consumidores hacia el vino producido en Balears.

Magdalena Mesquida, de Vi de la Terra de Mallorca, resaltó la necesidad de conquistar a los jóvenes mientras que José Luis Roses, DO Binissalem, apostó por la «personalidad y la diferenciación» frente a otros caldos. Antoni Bennàssar, DO Pla i Llevant, manifestó la necesidad de poner el foco «en lo que hay detrás de una botella de vino y sus variedades». Para la periodista Conxa Rosillo la clave está en el factor sorpresa. Pero cómo acercar la cultura vinícola al público joven teniendo en cuenta los elevados precios. Roses sostuvo que el principal consumidor de vino de Balears no es local sino británico, alemán y nórdico lo que provoca un incremento de los precios. «El futuro es el consumo de una copa no la compra de una botella», concluyó. Rosillo propuso usar el lenguaje de los jóvenes para explicar que el vino forma parte de nuestro patrimonio cultural. Los ponentes destacaron el incremento del consumo de rosados y blancos y de vinos ecológicos que puede beneficiar el mercado balear. Al finalizar la jornada se sirvió un cóctel con vinos locales.