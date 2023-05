El secretario general de SIAU, Joan Crespí, se apuntó a 28 especialidades (sin tener experiencia ni formación relacionada con la mayoría de ellas) en el concurso de méritos impulsado por la conselleria de Educación en el marco del proceso de estabilización del personal docente. El dirigente sindical aseguró haberlo hecho para «evidenciar el sinsentido» de este proceso y demostrar que el sistema «no tiene ni pies ni cabeza». El lunes se publicaron las listas provisionales de adjudicaciones y Crespí ha obtenido 20 plazas de las 28 a las que aspiraba, incluyendo áreas como Flamenco, Peluquería o Estética.

Este hecho ha vuelto generar críticas y malestar entre los interinos, que se juegan mucho con este proceso. Algunos docentes han lamentado que esta acción reivindicativa haya supuesto que 19 docentes (los de las plazas que Crespí rechazará) sean desplazados. El sindicato difundió ayer un comunicado insistiendo en el afán reivindicativo de haberse apuntado a especialidades sobre las que no tenían ni formación de experiencia. Defienden que un grupo de personas decidió proceder así como un "acto de protesta para coger conciencia de la absurdidad de este proceso de 'desestabilización'".

Un aspirante que también 'se hizo famoso' entre el colectivo de interinos, porque batió todos los récords, es aquel que se presentó a 101 especialidades (finalmente ha conseguido una plaza, en la FP de Mantenimiento de Vehículos).

En el comunicado emitido hoy, SIAU admite que no todo el mundo que se apuntó a varias materias lo hizo con una intención reivindicativa, pero considera que el tiempo les ha dado la razón "y se han confirmado las peores predicciones" respecto a lo mal diseñado que está el proceso, que ha permitido estas situaciones y también ha dejado fuera a gente con décadas de experiencia.

Este diario ya expuso el pasado lunes el caso de Primaria, que es el más sangrante, con gente que lleva más veinte años trabajando y no ha podido consolidar mientras en otras especialidades han logrado plaza de funcionario personas que prácticamente acaban de salir de la universidad.

El sindicato considera que "el responsable de todo este caos y sinsentido" no es el trabajador sino la Administración y que por esa razón no quieren contribuir "a señalar a ninguna persona", reza el comunicado difundido hoy. "Si en vez de tratar al profesorado como simples números, los hubieran tratado como personas", asegura SIAU, "este proceso se habría desarrollado de manera muy distinta". Concluyen: "Son personas lo que hay que estabilizar, y no plazas".

Desde ANPE también se han pronunciado sobre este primer resultado provisional del concurso de méritos. Aseguran conscientes del "descontento" que ha suscitado el sistema elegido para otorgar las plazas y que se cuestiona "la metodología de iniciada desde Madrid, con un baremo que no contempla más allá de los diez años de experiencia, y donde los más jóvenes reclamaban una oportunidad". El sindicato lamenta que ante la conselleria de Educación "no tuvieron ninguna oportunidad para hacer cambio ni se aceptaron aportaciones", más allá de poder mantener el requisito de tener el FOLC (el reciclaje de catalán), un requisito lingüístico que los profesores de las islas ya acreditan y que 'les ha protegido' respecto a los aspirantes del resto del país (este proceso de estabilización es a nivel estatal).

El lunes salieron las listas provisionales, pero aún van a producirse muchos cambios antes de publicarse las listas definitivas, que en principio saldrán el 15 de junio, y de que se hagan finalmente las adjudicaciones. Además de que puede haber posibles reclamaciones (mañana 1 de junio acaba el plazo), también habrá renuncias (el plazo es de aquí al día 5). Los aspirantes que han logrado varias plazas en el listado en diferentes cuerpos deberán elegir con cuál se quedan y descartar las que no les interesen de cada cuerpo (solo es posible mantener una especialidad por cuerpo), con lo que entrarán nuevos nombres en la lista. Cabe recordar además que la convocatoria de elecciones generales anticipadas y un futuro nuevo equipo de Gobierno puede afectar al proceso.

En el concurso de méritos la conselleria de Educación admitió 11.635 solicitudes para una oferta de 2.583 plazas. Este proceso se complementa con unas oposiciones extraordinarias con fases no eliminatorias (3.304 solicitudes admitidas para 365 plazas) y unas oposiciones ordinarias (En este proceso, la Conselleria oferta 564 plazas y ha admitido un total de 1.940 solicitudes).