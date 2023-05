Vestige Collection, propiedad del médico y empresario asturiano Víctor Madera, fundador y primer ejecutivo de Quirón Salud, y de su esposa, María Obdulia Fernández, profesora de Arte y directora ejecutiva de Estudio de Arquitectura e Interiorismo, abrirá próximamente al público cuatro propiedades en Baleares: Santa Ana, Son Verí, Son Ermitá-Binideufá y Miramar. Y tiene en desarrollo otras 15 más (incluidas las asturianas Villa Excélsior, El Cercáu y Duque de Estrada) en diferentes puntos de España.

Santa Ana es una impresionante casa de campo situada en Ciutadella (Menorca) con 585 metros cuadrados construidos sobre una finca de más de 230 hectáreas. Está ubicada en las inmediaciones de Cala Macarella, considerada la mejor playa de la isla. La casa está rodeada de un bosque de pinos.

Por otra parte, Son Verí está en Valldemossa, en plena Serra de Tramuntana, y es una casa payesa de 1.500 metros cuadrados articulada en torno a un patio central.

Son Ermitá y Binideufá, situadas en Ferreries, Menorca, son dos fincas tradicionales que Vestige ha decidido unir para formar un único hotel de lujo. Son Ermitá, con 1.700 metros cuadrados, cuenta con una vivienda principal, que se complementa con la casa payesa y varias edificaciones agropecuarias de Binideufá (quesería, boyeras, establos, lechería y varios almacenes), que suman 1.500 metros cuadrados. La idea es abrir una explicación agropecuaria, con huertos ecológicos de autoabastecimiento y una piara de cerdos y un grupo de cabras para agroturismo, así como una posible cría caballar para excursiones entre las diferentes fincas y ganado vacuno de aprovechamiento para la explotación de lechería preexistente. Existirá asimismo una explotación de queso artesano de la región.

El complejo Son Ermitá-Binideufá contará con sistemas de energías renovables y de aprovechamiento de recursos, que compaginará la actividad rural con una urbanización que permita cubrir las necesidades del conjunto de una manera ecológica, basada en paneles fotovoltaicos, huertos ecológicos y fitodepuración.

Miramar, finalmente, es una propiedad ubicada junto a la Catedral, en Palma, con vistas al mar, que se convertirá en hotel de lujo.

Pero la colección de Vestige es mucho más larga. Incluye siete propiedades en Baleares, dos en Extremadura, una en San Sebastián, una en Almería y otra en Ribadeo (Lugo). Destaca la isla de Colom, que con 590.000 metros cuadrados es la mayor de cuantas rodean a la de Menorca. Forma parte del parque natural de la Albufera del Grao y tiene dos playas paradisíacas, els Tamarells y el Arenal d’en Moro. Alberga los restos de una basílica paleocristiana y dos casas, así como varias construcciones agrícolas.

El castillo de San Ramón, situado en el cabo de Gata, en Almería, es bien de interés cultural (BIC) y comenzó a construirse en 1764 como protección contra las invasiones de piratas. Suma 740 metros cuadrados construidos y está situado en un lugar con vistas impresionantes, en pleno parque natural del cabo de Gata-Níjar. Tiene dos plantas y dispone de dos salones, uno de ellos con acceso a la cocina y el otro con acceso a la zona de la piscina interior, siete dormitorios, un antiguo almacén, cinco baños, aljibe árabe, terraza, jardín, plaza de garaje y una parcela de más de 33.000 metros cuadrados.

El palacio menorquín conocido como Casa Squella está situado en el corazón de Ciudatella y fechado entre los siglos XVIII y XIX, aunque el núcleo de la edificación podría ser anterior al siglo XVI. La Torre de los Moreno, en Ribadeo (Lugo), es una casona de indianos diseñada en 1915, con cuatro plantas y un ático y catalogada como BIC.

El castillo de Azagala, una de las últimas propiedades adquiridas por Vestige Collection, en 2020, es una fortaleza del siglo XIII en mampostería y sillarejo. Situado en Alburquerque (Badajoz), estaba abandonado y había sufrido un derrumbe hace diez años. En la actualidad está en fase de rehabilitación para convertirse en hotel.

En Cáceres Vestige tiene en desarrollo para abrir un hotel la finca Valero, que forma parte del parque natural de Monfragüe, Reserva de la Biosfera, donde confluyen cuatro ecosistemas: la dehesa, el bosque mediterráneo, los roquedos y la cuenca del Tajo.

El palacio de Satrústegui, en San Sebastián, también será un hotel. Está situado en la ladera Este del monte Igueldo, con vistas a la bahía de la Concha y la playa de Ondarreta. El conjunto, con 2.000 metros cuadrados y finalizado en 1884, tiene un estilo ecléctico de marcado corte historicista del Renacimiento inglés de los siglos XVI y XVII.

Dueño de Can Oleza y dos casales más contiguos que están en obras

Tal y como publicó en primicia este diario el año pasado, Víctor Madera amplió su emporio en la calle Morei de Palma, que empezó con el impresionante casal de Can Oleza, con la adquisición de Can Amayans y Can Riera en Pont i Vic. Con estas nuevas adquisiciones, Madera poseerá gran parte de la manzana comprendida entre las calles Morei, Puresa y Pont i Vic, una de las zonas de Palma más cotizadas por su proximidad a la Catedral y la muralla. Siempre se ha dicho que Can Oleza terminaría siendo un hotel. El propietario la adquirió en 2018 por diez millones de euros. El edificio es BIC y está siendo sometido a una meticulosa rehabilitación. La planta noble quedará con la división, el mobiliario y los elementos decorativos originales. En la calle Mirador también es suya la gran casa que está junto al Palau Episcopal.