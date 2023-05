Los partidos políticos de Baleares han reaccionado al sondeo que ha dado a conocer IB3 este domingo a las 20 horas y que ha sido realizado por el Institut Balear d'Estudis Socials (IBES), donde el Partido Popular es el partido más votado de las islas.

Reacción de Sebastià Sagreras, portavoz de campaña del PP, al sondeo de IB3

El portavoz de campaña del PP, Sebastià Sagreras, se ha mostrado “optimista” después de conocer el sondeo de IB3 que sitúa a su formación como la lista más votada en el Parlament y con opciones de gobernar el Consolat con el apoyo de Vox. “Somos prudentes a la hora de hablar de cifras, pero también optimistas porque vemos que el PP será el partido más votado de las islas”, ha señalado Sagreras en la sede del PP.

“Hemos sido prudentes durante la campaña en lo referente a encuestas y lo seguiremos siendo, pero los inputs que hemos recibido estos días en los pueblos y barrios han sido muy positivos”, ha destacado.

En todo caso, todavía no ha querido referirse a posibles pactos con Vox.

Més per Mallorca reconoce su "preocupación" ante los sondeos que dejan abierto el reparto bloques

Més per Mallorca no oculta la preocupación que genera el sondeo de IB3 debido a que deja abierta la asignación de escaños en el Parlament por bloques, izquierdas y derechas, según reconoce su jefe de campaña , Joan Llodrà, que además vaticina que previsiblemente las incógnitas no se despejarán hasta altas horas de la noche.

Por contra, da un cariz positivo a la previsión que fija un crecimiento de esta formación política, que según ese sondeo podría ganar un escaño, al igual que a la elevada participación.

Pero en relación al reparto de escaños, admite que está "todo en el aire", lo que hace que esas estimaciones "echan humo".

Sergio Rodríguez (Vox): "Vamos a esperar con la emoción contenida"

El secretario general de Vox, Sergio Rodríguez, ha confesado que su formación "va a esperar con la emoción contenida" tras conocerse los resultados de las encuestas a pie de urna que dan a su partido entre 7 y 8 escaños, más de doble que en los anteriores comicios y que le colocan como la fuerza política que más crece en Balears.

"No podemos ocultar que estamos muy satisfechos de unos resultados cosechados en una jornada electoral en la que ha crecido mucho la participación porque demuestra que se reconoce el trabajo realizado en los últimos cuatro años", ha confesado.

Rodríguez ha señalado que es muy pronto para hablar de posibles pactos electorales, negociaciones que dejó en manos de la dirección nacional.

Alejandro López, de Podemos, ha pedido "prudencia"

El secretario de organización de Podemos en Baleares y número dos en la lista al Parlament, Alejandro López, ha pedido "prudencia" tras conocer el sondeo de IB3 que deja a su formación en quinto lugar. Pese a los resultados de la encuesta del ente público, López ha destacado que "sí se puede formar gobierno progresista", una opción "muy viable", puesto que el pacto de la derecha es una de las "muchas opciones" que revela el sondeo.

El secretario ha insistido en que va a ser "una noche muy larga" y que, después de todo, desde Podemos creen que el Pacto se podrá reeditar una legislatura más.