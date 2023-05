Tiburones y rayas, especies en mayor riesgo de extinción en Baleares

El ambicioso estudio El Estado de la Biodiversidad en España, elaborado por el comité español de la Unión Internacional para la Conservación de la Natutaleza (UICN) y el canario Centro para la Supervivencia de Especies de la Macaronesia (CSSM) de Loro Parque Fundación, ha concluido que en Balears hay 27 especies catalogadas que se encontrarían en peligro crítico de extinción y otras 46 que se hallarían en peligro, una situación tan solo un poco más desahogada.

Entre las primeras, las que se encuentran en una situación más crítica, las especies más abundantes son los peces cartilaginosos, esto es, los tiburones y las rayas, seguidos de las plantas. Por contra, en las especies en peligro el orden se invierte siendo las plantas las más abundantes seguidas por el grupo de los peces cartilaginosos.

Raya tigre

La raya tigre (Aetomylaeus bovinus) sería una de las especies de estos últimos en situación más crítica mientras que dentro de las especies vegetales las que se encontrarían en una situación más preocupante serían las plantas endémicas como la Apid den Bermejo (Apium bermejoi). Dentro del grupo de las aves en situación crítica se incluye a la avefría sociable (Vanellus gregarius) y, entre los moluscos, al Vitrea striata, una especie endémica de Eivissa que posiblemente ya se encuentre extinguida.

Antoni Grau, jefe de Recursos Marinos de la dirección general de Pesca, coincide en el diagnóstico del estudio confirmando que, al menos en el medio marino, tiburones y rayas son las especies que peor se encuentran. «Siempre han sido los grandes olvidados y, por lo menos desde hace cien años, se encuentran muy mal. Y hay que ponerlos en valor porque ni se trata de animales feos ni peligrosos para el ser humano», insta.

Por ello recuerda la labor que se está llevando a cabo para intentar reintroducir el gatvaire (Scyliorhinus stellaris. Alitán, en castellano) en el parque nacional de Cabrera.

«Los estamos criando y los soltamos, aunque es una especie que no está protegida a efectos medioambientales. Aquí no está permitida su pesca, pero si lo haces no vas a ir a la cárcel, no es como pescar una tortuga. Se te impondrá una sanción y ya está. Y su pesca solo está prohibida en las Illes Balears, no así en el resto del Mediterráneo occidental», se lamenta el jefe de Recursos Marinos del Govern.

Tras esta precisión, Grau coincide plenamente con los resultados que el estudio El Estado de la Biodiversidad en España ha fijado para este archipiélago, al menos para las especies marinas que él controla: que los peces cartilaginosos están en franca recesión en estas latitudes y que hay que adoptar medidas drásticas para evitar que los que sobreviven no sufran el mismo destino que los angelotes (o pez ángel, Squatina squatina) o los tiburones martillo, hoy definitivamente desaparecidos de estas aguas.

El 14,5% del total de especies en peligro crítico del país

Las 27 especies catalogadas en peligro crítico en Balears suponen el 14,5% del total de especies en esa situación en el conjunto del país (193), afirma el estudio de la UICN.

Un trabajo que lamenta asimismo que exista una discordancia del 79,5% entre las especies incluidas en la Lista Roja de este último organismo internacional y el local Catálogo de Especies Amenazadas de las Illes Balears. Así, habría ni más ni menos que 23 tipos de rayas y tiburones incluidas en la Lista Roja de la UICN como en peligro crítico o en peligro de extinción que no gozarían de ninguna medida de protección en las islas.

Una circunstancia que también se daría con otras especies terrestres como el escarabajo Thorectes balearicus, la endémica lagartija balear (Podarsis lilfordi) o la anguila europea (Anguilla anguilla).

Respecto a la distribución terrestre en Mallorca de algunas de estas especies en peligro de extinción, el estudio dela UICN detalla varias curiosidades.

Por ejemplo, la ubicación de la Arenaria bolosii, una planta endémica de Balears que solo estaría presente en la parte central de la Serra de Tramuntana; o la Brimeura duvigneaudii, pequeña hierba bulbosa que vive entre piedras y en grietas de rocas que solo está descrita en tres puntos de la Serra; o, ya por último, las exclusivas localizaciones de otras dos especies vegetales, la Agrostis d’en Barceló (Agrostis barceloi) y la Cotoneaster majoricensis que, respectivamente, únicamente se pueden encontrar en la cumbre del Puig Major de Son Torrella y en una zona de ocupación de tan solo 980 metros cuadrados ubicada también en la cima más alta de la isla.