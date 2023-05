Víctor Sánchez, líder de La Resistencia, movimiento contra las restricciones a la hostelería durante la pandemia del coronavirus en Mallorca y actualmente número dos de Alianza por Calvià, ha sido condenado hoy a seis meses de cárcel por un delito de desórdenes públicos tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía. Sin embargo, tras salir de los juzgados ha querido ofrecer su particular réplica a través de un vídeo.

El motivo de la condena es la concentración ante el Consolat del 12 de enero de 2021 convocada por Sánchez para protestar por el cierre de bares y restaurantes y los desórdenes públicos que en ella se produjeron, "pese a la prohibición expresa de la Delegación del Gobierno" por "poner en riesgo muy alto la salud de los asistentes" .

Víctor Sánchez, que no podrá concurrir a las elecciones municipales en Calvià, ha manifestado: "Hoy es un día duro para la democracia. Unos no nos podemos presentar a las elecciones por habernos manifestado y a otros sí tras pasar una noche de copas en el Hat Bar cuando estaba prohibido", ha señalado refiriéndose a la presidenta Francina Armengol. "Pero la vara de medir de la justifica es muy beneficiosa para unos y muy drástica para otros", ha lamentado.

"Pero esto no ha acabado", ha asegurado el líder de La Resistencia. "Lo que me ha sucedido a mí es un claro ejemplo de que los poderes fácticos en Baleares tienen tentáculos por todos lados. Es una guerra que quieren ganar, pero no lo van a conseguir. Vamos ha seguir peleando por lo que es justo y correcto", ha aseverado. "Vamos a pedir responsabilidades por los compañeros que cuyos negocios cayeron durante la pandemia, por todo aquel autónomo que no se pudo levantar. Vamos a seguir trabajando para que todas estas personas inhumanas acaben entre rejas", ha asegurado.