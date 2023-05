El Defensor del Pueblo apoya a los profesores por el cálculo de las vacaciones

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, en un reciente informe, llama la atención a la conselleria de Educación del Govern, porque calcula de una forma errónea los días de vacaciones que deben disfrutar los docentes. Reprocha al Govern que con el sistema de cálculo que aplica los profesores salen perjudicados.

Gabilondo se ha pronunciado sobre una queja que presentó una profesora de un instituto de Mallorca, que acusó a la Conselleria de haberle concedido menos días de vacaciones de los que en realidad le correspondían.

Los docentes, como funcionarios de la Administración, tienen derecho a disfrutar de 31 días de vacaciones al año, al margen de otros periodos que también disfrutan. El mes que se disfruta de este periodo de obligado descanso es en agosto. Sin embargo, en muchos casos este mes coincide con el periodo en el que algún docente, o bien se encuentra de baja médica, o disfruta del permiso de maternidad o paternidad. Cuando este trabajador ya ha cumplido este periodo de permiso, después tiene derecho a disfrutar de los días de vacaciones que le corresponden.

Este es el caso de esta profesora, que en el mes de agosto disfrutaba del permiso de maternidad y después pidió a la Conselleria que le concediera los días de vacaciones que le correspondían. La Administración, en efecto, aprobó su petición, y le concedió un permiso de 21 días naturales seguidos, incluyendo fines de semana y jornadas festivas. La funcionaria estuvo en desacuerdo con este cómputo, porque interpretó que los días de vacaciones eran jornadas hábiles y no días naturales. Es decir, no se debía incluir los fines de semana, ni tampoco los festivos, ya que en estas fechas en la Administración no se trabaja y, por supuesto, los colegios están cerrados.

Normas

El Defensor del Pueblo ha realizado un profundo análisis sobre la normativa del sector público que regula el periodo de vacaciones. En el informe se recuerda, que salvo que la comunidad autónoma haya aprobado una normativa específica, se deben seguir siempre los criterios de la ley nacional. Así, en el decreto que debe aplicarse se señala que todos los funcionarios tendrán derecho, por año completo de servicios, a disfrutar de unas vacaciones retribuidas «de un mes natural o de 22 días hábiles anuales». En el caso de que el funcionario no haya trabajado todo el año, se le calcularán los días que le corresponden de vacaciones. El Govern, que contestó al Defensor del Pueblo ante la queja de esta profesora, ha insistido en que el cómputo de las vacaciones se debe realizar en días naturales y no en días hábiles. Una afirmación que Gabilondo rechaza, porque no es así como se contempla en la ley de función pública.

La conselleria de Educación defendía que seguía el mismo criterio que en otras comunidades autónomas, pero Gabilondo ha analizado la normativa de otras administraciones, y se aplica otro cálculo diferente al que se impone en la Administración balear.

Este informe del Defensor del Pueblo no es vinculante, sino que más bien se trata de un consejo que, en la mayoría de ocasiones, las administraciones suelen respetar.