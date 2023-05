Un total de 199.440 personas de Baleares, el 16,9% de la población, se encontraban en riesgo de pobreza en 2022, lo que representa un descenso del 0,7% en relación al mismo periodo de 2021, pese a que se registran aumentos del número de personas que se retrasan en el pago de su vivienda --un 8,9% más--o que no pueden comer proteínas animales al menos una vez cada dos días --un 4,5%--.

Así lo ha confirmado hoy la Red Europea Contra la Pobreza, en la presentación de su informe sobre el Estado de la pobreza en las Comunidades Autónomas, en el que ha destacado la "mejora" de todos los indicadores a nivel estatal e incluso a nivel de renta, ya que se han superado los niveles de la crisis de 2008.

En el caso de Baleares, el número de personas en riesgo de pobreza severa ha pasado del 9,2% en 2021 al 8,4%, lo que supone que 9.999 personas hayan abandonado esta situación de vulnerabilidad. En cuanto a la proporción de la población con privación material severa ha pasado del 8,5% al 8,3%, lo que implica una bajada de 2.228 personas.

El informe revela que a finales de 2022 había en este país 12,3 millones de personas en riesgo de pobreza o exclusión social, unas 800.000 menos que el año anterior. Esta reducción obedece, en opinión de los impulsores del estudio, a las medidas de escudo social implantadas por el Estado por la crisis de la covid-19 y de la guerra de Ucrania.

En terminos generales, 3,67 millones de personas en este país viven con privaciones naturales y sociales severas, una cifra que se ha reducido en 280.000 personas frente al ejercicio de 2021. Si en el conjunto del país es el 7,7% de su población la que se encuentra en esta situación, en Balears la tasa media baja hasta el 5,5%.

Balears descolla en varias variables analizadas en el informe. Así, es la comunidad autónoma dónde más ha crecido el porcentaje de su población que se retrasa a la hora de afrontar los pagos de sus cuotas hipotecarias. Si en 2021 esta circunstancia se daba en el 17% de los hipotecados, el año pasado se incrementó la tasa hasta el 25,8%, casi 9 puntos más.

También es este archipiélago la región del país donde más crece el número de personas que tienen dificultades para pagar las facturas de agua, luz y gas. En 2022 este problema afectaba al 13,2% de la población de Balears frente al 11% del ejercicio precedente. Por contra, en las islas hay menores problemas para pagar las compras anticipadas.

Crece también en Balears el porcentaje, aunque sea levemente, de su población que no puede permitirse vivir en un hogar con la temperatura adecuada, al pasar del 14,3% que sufrían esta penuria en 2021 al 14,4% del año pasado. Mejora también levemente el porcentaje de los baleares que no pueden permitirse disfrutar de dos semanas de vacaciones: si en 2021 no podían cogérselas más de uno de cada tres residentes (35%) el ejercicio pasado se redujo hasta el 33%.

También Balears es la región donde más han crecido porcentualmente las familias que no pueden permitirse comer proteínas (carne, pollo o pescado) cada dos días. Si en 2021 esta imposibilidad afectaba al 2,9% de la población, un año después lo hacía al 7,4%, cuatro puntos y medio más.

La llegada de gastos imprevisto y la imposibilidad de afrontarlos también crece en las islas desde el 30,9% de la población que no podía hacerlo en 2021 hasta el 36,4% del año pasado.

Que las pensiones en Baleares son bajas no es noticia. El informe presentado hoy ha puesto de manifiesto que el 34,6% de las pensiones del país son por un importe inferior al umbral de la pobreza, esto es, que si sus perceptores carecen de otras fuentes de ingresos serían pobres. Pues bien, en Balears ese porcentaje es mayor, del 37,5%, solo por encima de Comunidad Valenciana (38%), Andalucía (41,1%), Murcia (41,7%) y Galicia (47,2%). Como noticia positiva es que este porcentaje se ha reducido medio punto en las islas frente al del año anterior (38%).

La tasa media de pobreza nacional afecta al 20,4% de su población, un porcentaje que se incrementaría hasta el 27,9% (cuatro millones más de pobres) sin las transferencias del Estado excluyendo de ellas las pensiones. Sin pensiones, sería pobre casi la mitad de la población (44,5%). En Balears estos porcentajes serían, respectivamente, del 35% y del 39%.