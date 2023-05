Los pediatras de Baleares instan a Salud a financiar el fármaco que evita la bronquiolitis en los bebés

El Consejo Interterritorial, cónclave en el que se reúnen los consejeros de Salud de todas las comunidades autónomas, anda dividido por la financiación pública de un nuevo fármaco que reduciría en un 84% la posibilidad de que los bebés contraigan en la temporada invernal el temido virus respiratorio sincitial (en adelante, VRS), causante de las bronquiolitis que pueden ser de carácter muy grave en neonatos prematuros o con patologías asociadas.

Tras publicar un medio de comunicación que Balears estaría entre las regiones que se habrían opuesto a la financiación pública de este fármaco, pediatras consultados por este diario han instado a la conselleria de Salud a que reconsidere su decisión recordándole que «en los meses de invierno en las consultas de pediatría solo vemos y hablamos de bronquiolitis. El virus sincitial provoca cada invierno entre los neonatos una epidemia mayor que la de la gripe entre los adultos, le da sopas con ondas».

Edelmiro Vergés, pediatra y miembro del comité asesor de vacunas de esta comunidad, explica que el nuevo fármaco no es una vacuna propiamente dicha, que no actúa como ellas provocando que el organismo genere anticuerpos contra el virus inactivado recién inoculado. «Se trata de un anticuerpo monoclonal que te da una inmunidad pasiva, esto es, que te mete en la sangre la medicación que combate al virus, no la tiene que generar tu sistema inmunitario», diferencia.

Ya existe otro anticuerpo monoclonal más antiguo, en uso desde hace ocho o diez años, revela Vergés, que hasta ahora se dosificaba cada temporada epidémica del VRS a los bebés prematuros o con otras patologías de riesgo a los que contraer este virus respiratorio les podría conducir hasta la UCI pediátrica e incluso poner en riesgo su incipiente existencia.

La ventaja del nuevo fármaco monoclonal es que a diferencia del antiguo solo se dosifica una vez y su efecto alcanza un 84% de protección frente al VRS durante seis meses, el periodo invernal en en el que los menores de un año están más expuestos frente a este patógeno (de noviembre a marzo). El antiguo ha de dosificarse cada mes durante el periodo de riesgo, resalta Vergés.

Al igual que su compañero de especialidad, Joaquín Dueñas, pediatra de Son Espases especializado en enfermedades infecciosas, aboga por la inclusión de este nuevo fármaco en el calendario vacunal (y financiarlo por tanto públicamente) para el conjunto de la población neonata.

«Tan solo un 1% de los bebés que nos llegan a Urgencias cada invierno por bronquiolitis acaban ingresados, el resto se va a su casa y queda a recaudo de su pediatra en su centro de salud», admite Dueñas continuando a favor de la dispensación universal del nuevo medicamento por dos motivos: porque varios estudios sobre el fármaco han demostrado su eficacia tanto en bebés de riesgo como en neonatos sanos y porque un día de ingreso en un hospital de agudos cuesta al erario público unos 800 euros (y suelen pasar una media de 5 días hospitalizados).

Sería por tanto una medida coste efectiva habida cuenta de que se está barajando que el coste del nuevo anticuerpo ascendería a unos 200 euros por niño. Sobre la manera de dosificarlo, el especialista de Son Espases apunta a inyectárselo a todos los bebés que nazcan en los hospitales en el periodo de propagación del virus sincitial así como a los niños menores de un año que sean captados en los centros de salud.

Vergés, que a la espera de la decisión final sobre su dosificación universal sí confía en que el nuevo fármaco ya se ponga al menos a los bebés en riesgo el próximo otoño por la comodidad de tener que inyectarlo tan solo una vez, advierte para concluir que la bronquiolitis puede causar en los niños broncoespasmos de repetición (similares a ataques de asma que precisan de ventolín) hasta los seis años de edad. Por ello insta a prevenir más ampliamente una patología no tan insustancial como se piensa.

Más evidencia sobre su utilidad

Por su parte, la dirección general de Salud Pública negó ayer que se haya opuesto a la financiación pública del nuevo fármaco monoclonal que prevenga la aparición de la bronquiolitis entre los bebés. «No hemos votado en contra en la comisión de Salud Pública. Tan solo hemos pedido que nos ofrezcan más evidencia científica sobre los beneficios que reportaría su dosificación a todos los recién nacidos, no solo a los de riesgo», matizaron.

Que el VRS es el que más afecta a los menores de 1 año queda demostrado por las cifras facilitadas por Salud Pública: En Atención Primaria se diagnosticaron 862 casos en este último semestre mientras que entre septiembre y diciembre del año pasado tuvieron que ser hospitalizados 294 niños menores de un año por bronquiolitis. Para cotejar su mayor incidencia basta decir que en ese mismo periodo ingresaron 15 bebés por gripe y 16 por covid-19.