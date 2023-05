Padres, madres y alumnos del colegio Aixa-Llaüt, centro vinculado al Opus Dei y el único de Mallorca que todavía separa a sus alumnos por sexos, se han manifestado esta tarde frente al Consolat de Mar al grito de "Armengol, no tienes corazón" para reclamar al Govern que el colegio siga siendo concertado y se "reconozcan los derechos de las familias". El centro ha interpuesto esta misma semana un recurso contencioso administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) para tratar de evitar que la conselleria de Educación les retire el concierto educativo.

El portavoz de la Asociación de Padres y Madres del colegio, Bernat Morell, expresa que sus 700 alumnos y 400 familias están siendo "discriminados" por una decisión "política" y acusa al Govern de querer "empujarles" a convertirse en un centro privado cuando llevan doce años siendo concertado: "En un momento de crisis, además de la inflación, nos encontramos en una situación económica complicada y Armengol no nos da ninguna solución".

Durante la concentración se ha leído un manifiesto en el que aseguran que "nuestros hijos no pueden salir perjudicados ni ser discriminados respecto al resto de los alumnos de centros concertados de Baleares. También somos ciudadanos que pagamos nuestros impuestos, y por eso tenemos derecho al concierto".

El Govern, que hasta ahora invierte 2,4 millones de euros, condiciona el concierto económico a que no segregue en ninguna aula a partir del curso 2023/24. El centro proponía que, durante el próximo curso, únicamente introducir la educación mixta en primero de Primaria e ir incrementando en cada curso, aunque el Ejecutivo autonómico defiende que tanto la LOMLOE como la ley de Educación de Baleares impiden que haya centros que reciban fondos públicos si segregan por sexo.

Antoni Morante, director general de Planificación, Ordenación y Centros, explicaba a este diario que el planteamiento del Aixa-Llaüt no es posible: "De acuerdo a una consulta que hicimos a la Abogacía de la Comunidad les hemos dicho que eso no se puede. La única condición que les ponemos para mantener todas las unidades concertadas es que en el curso 2023/24 no separen los alumnos por sexo en ningún de los niveles educativos".

Por su parte directora del centro Aixa-Llaüt, Vicky Ferrer, explicaba que ya incorporan la educación mixta entre los 0 y los 6 años: "Lo que hemos propuesto es que los alumnos que actualmente están en el último curso de Educación Infantil pasen a primero de Primaria en aulas mixtas. De este modo queremos mantener el concierto y que las familias no tengan que buscar otras opciones. Queremos acatar la ley, pero pedimos una progresividad. Nos parece lo más justo porque estamos hablando de niños, no son cromos que se pueden cambiar. Hagamos las cosas bien".