Hace ahora casi un año, Nicolás, un transportista que se encontraba realizando portes con su camioneta para una empresa de la construcción, sufrió un repentino y agudo dolor en el riñón. Paró su vehículo en una gasolinera y al orinar con sangre su preocupación y ansiedad creció. Se encontraba en Palmanyola.

«Me dirigí al centro de salud y entré, estaba abierto, pero tan solo había una mujer de la limpieza que me preguntó de malos modos qué estaba haciendo allí. Cuando le dije que venía al médico me informó de que allí ya no había ningún sanitario», comienza.

Preguntado a qué hora se produjo esa «desatención», contesta que a lo sumo serían las dos y diez de la tarde. «Una vecina me confirmó que desde las dos de la tarde en la unidad ya no suele quedar nadie», añade.

Con un dolor cada vez más intenso, Nicolás se montó en su vehículo y se dirigió a Palma, al SUAP de Son Pisà. «Me dolía tanto que buena parte del trayecto lo hice con los ojos cerrados por el dolor poniendo en peligro no solo mi vida sino las de los demás conductores», se asusta todavía hoy en día.

«En Son Pisà, pese a que les pillé en pleno cambio de turno, me atendieron bien porque entré llorando de dolor», concluye su historia revelando que el diagnóstico final fue un cólico nefrítico y preguntándose por qué si el horario de atención acaba a las tres de la tarde, él tuvo que buscar otro dispositivo asistencial.