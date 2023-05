La huelga en el sector del metal ha quedado paralizada después de que la conselleria de Trabajo entrara a mediar durante la tarde de ayer. Aunque a las 23,30 horas no se había producido un acuerdo entre patronal y sindicatos, se ha optado por aceptar una tregua y hoy no se celebrarán las protestas previstas en el polígono de Can Valero, mientras ambas partes continúan negociando.

