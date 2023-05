Ante la polémica de algunas aerolíneas que consideran las ensaimadas un bulto extra a la hora de subir al avión y exigen pagar como si fueran una maleta más, Aena recuerda que es política de cada compañía tratarlas como equipaje extra o no. El gestor aeroportuario enfatiza que dentro de su "ámbito de competencia", facilita su transporte en el aeropuerto de Palma a la hora de facturarlas o pasándolas por el escáner como equipaje de mano. Por su parte, los panaderos y pasteleros de Baleares exigen al Govern y al Consell de Mallorca que proteja este producto tradicional de la isla para que no quede a discreción de las aerolíneas la decisión de incluirlas en el equipaje de mano sin coste adicional para los viajeros.

Se considera un «agravio comparativo» para el sector que solo las compradas dentro del aeropuerto pasen sin restricción la política de las compañías y se reclama que Aena «tome cartas en el asunto».

«Esta mañana [por el martes] nos están llamado de varias panaderías para saber qué pueden transmitir a sus clientes», dice Pep Magraner. «Se repite cada dos por tres». El gerente de la Associació de Forners i Pastissers se refiere a los mallorquines que optaron por regalar un par de ensaimadas al personal de limpieza del aeropuerto porque Ryanair les obligaba a pagar 45 euros por cada una para poder embarcar con ellas en su vuelo. Magraner exige que el Govern y el Consell de Mallorca «se posicionen y actúen». Considera «un agravio comparativo» que en cambio se permita llevar ensaimadas compradas dentro del aeropuerto sin restricción alguna.

Los panaderos y pasteleros de Mallorca quieren poder transmitir con claridad a sus clientes si pueden o no viajar con ensaimadas. «Crea confusión e incertidumbre que no te la puedas llevar de tu panadería habitual». Lo que exige el representante del gremio es «igualdad de oportunidades en la comercialización» de un producto que es «una embajadora de Mallorca en el mundo». Lamenta que «cada dos por tres» se repite que compañías como «Ryanair y otras low cost» con sus políticas de equipaje restringen a los pasajeros poder volar con ensaimadas. Por el contrario este sector agradece que Air Europa «de alguna manera se identifica con Mallorca para que la gente se vaya satisfecha», ya que permite viajar con dos ensaimadas empaquetadas de forma conjunto a bordo de sus aviones sin coste alguno y así lo especifica en su política de equipaje de mano.

Una tradición llevarse una o dos

«Es una tradición llevar una o dos ensaimadas de tamaño normal y en plena temporada siempre pasan estas cosas», explica Magraner. «El principal problema es que cada compañía tiene sus propias medidas para el equipaje de mano y Aena debería tomar cartas en el asunto en Baleares y otros lugares similares» dice el gerente de la asociación, «por ejemplo con productos como con la tarta de Santiago”.

Aena especifica que «facilita el transporte de ensaimadas dentro de su ámbito de competencia, ya sea a través del proceso de facturación o pasándolas por el escáner como equipaje de mano». Ahora bien, el gestor aeroportuario aclara que «es política de cada aerolínea decidir si para entrar en el avión se tratan como equipaje extra o no». Y ahí es donde se desata el problema con las medidas cada vez más restrictivas para subir bultos de forma gratuita a bordo del avión.

El Govern ante las denuncias de viajeros que defienden su derecho a volar sin pagar por la maleta de cabina que hasta no hace mucho no se cobraba las ha derivado a ministerio de Consumo para que pueda iniciar un expediente sancionador más contundente y se ponga orden ante las diferencias formas de actuar de las compañías.

Magraner defiende que la ensaimada es «un souvenir» y ante la incertidumbre los viajeros optan por no comprarlas o hacerlo dentro del aeropuerto. «Tendríamos que tener el mismo derecho a la hora de volar con el mismo producto y no pueden obligar a pagar un extra o tener que dejar las ensaimadas». «Son muchas las que se dejan de comprar ante esta incertidumbre». La asociación se ha puesto en contacto con la conselleria de Agricultura. «Si Aena y las administraciones no toman cartas en el asunto esto va a ir a más» advierte. Los turistas nacionales son los principales clientes de los hornos de Mallorca para llevarse ensaimadas, y también los europeos las adquieren.