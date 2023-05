Ubicado en Llucmajor, el Colegio Cooperativa Son Verí Nou es un centro privado aconfesional que abrió sus puertas en 2004 y se ha consolidado como centro educativo de referencia en Mallorca. Los valores cooperativos, como el fomento de la ayuda mutua, la solidaridad, la igualdad o la responsabilidad social, articulan la enseñanza-aprendizaje.

Formado por un grupo de profesionales que apuesta por el respeto a la individualidad y el ritmo de crecimiento de cada niño, pilar fundamental en todas las etapas educativas, desde primer ciclo de infantil hasta bachillerato.

Todas las etapas educativas en Mallorca

A nivel académico, el Colegio Cooperativa Son Verí Nou abarca todas las etapas educativas, desde primer ciclo de infantil (1 a 3 años) a bachillerato, con unas instalaciones adaptadas a las necesidades de cada una de ellas.

Otra de las características que definen este centro es el fomento del desarrollo personal de los alumnos, adecuando los procesos de aprendizaje a su ritmo evolutivo y capacidades, respetando su libertad de expresión y fomentando el espíritu crítico y reflexivo mediante proyectos como la biblioteca, el debate o los talleres de oratoria.

Otro de los aspectos a remarcar es la importancia de la inteligencia emocional, la cual se trabaja desde infantil hasta 4º de la ESO de forma específica, así como transversalmente en todas las etapas. En bachillerato, además de los contenidos curriculares, se les forma para mejorar su expresión oral y la comunicación interpersonal.

Desde el primer curso de primaria, y hasta 1º de bachillerato, se asignan tres horas semanales a la educación física dado que es fundamental para el desarrollo completo del alumnado, fomentando hábitos saludables y con el objetivo de que el alumno aprenda a ser motrizmente competente, facilitando así su desarrollo integral como individuo.

ORIENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA

El colegio cooperativa Son Verí Nou cuenta con un departamento de orientación psicopedagógica que trabaja directamente con profesores y alumnos para conseguir que cada uno de ellos pueda alcanzar sus objetivos en función de sus capacidades e intereses. Este trabajo está directamente relacionado con el planteamiento del centro hacia una escuela inclusiva.

COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE en Mallorca

Aplicando la metodología aprendizaje-servicio, los alumnos aprenden a trabajar en necesidades reales a la vez que se convierten en el motor de cambio decidiendo cómo mejorar su entorno y siendo parte activa.

El compromiso con el medio ambiente y la sostenibilidad se refleja en el huerto ecológico donde los alumnos aprenden, desde la etapa de infantil, el respeto y cuidado del entorno, incorporando prácticas de racionalización de los recursos, reutilización, reciclaje y consumo responsable.

Los materiales utilizados en cualquier elaboración plástica, ya sea en el área curricular o en cualquiera de las actividades y fiestas del centro, son reciclados y/o reutilizados.

Siguiendo esta metodología, los alumnos diseñaron y construyeron diferentes elementos de sus propios patios. Anualmente participa en el programa europeo Let’s clean up Europe y en diversas actividades institucionales y otras propias del centro.

PROYECTO LINGÜÍSTICO PLURILINGÜE

El objetivo es que todos los alumnos lleguen a dominar las dos lenguas oficiales, además del aprendizaje del inglés y el alemán. El departamento de lengua extranjera prepara a los alumnos, dentro del horario lectivo, para los exámenes oficiales de Cambridge pudiendo realizar las pruebas en el propio centro.

Además, cuenta con un programa de intercambio con Hamburgo para los alumnos de 1º de ESO y se facilita la participación en programas de verano en el Reino Unido.

ONE TO ONE Y LEGO FOR EDUCATION

Desde sus inicios, el centro asumió el reto de integrar las nuevas tecnologías, tanto en el día a día de las aulas como en el centro en general, haciendo que formen parte del proceso enseñanza -aprendizaje. Además, los alumnos, profesores y familias disfrutan del deporte a través de la comunidad.

El alumnado trabaja con Chromebooks ( One to one) diseñados para facilitar su acceso a las plataformas digitales que se usan en las asignaturas, usando las aplicaciones de Google Suite for Education. Los profesores cuentan con la certificación de Google. Desde 1º de Primaria, los alumnos comienzan a familiarizarse con el lenguaje de programación por bloques y, con los años, van desarrollando sus habilidades.

Además, en la asignatura de Tecnología se trabaja con placas arduino que conectan el mundo electrónico con el físico desarrollando pequeños proyectos de robótica (Lego for Education). La programación informática y el Diseño 3D permiten a los estudiantes formarse en las últimas tendencias relacionadas con las nuevas tecnologías.