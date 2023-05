Los hoteleros alquilan pisos a sus empleados y buscan solares a construir

La locura continúa, ahora con una nueva modalidad del alquiler turístico. No se trata de arrendar la planta inmobiliaria mallorquina a visitantes ociosos, sino a trabajadores llegados del exterior para trabajar el turismo. Ante las dificultades de sus empleados, los gigantes de la hostelería proceden a contratar en masa viviendas para la plantilla. La cadena hotelera responde de la operación y paga en nombre de los inquilinos.

Sorprende en principio la implicación de los hoteleros para encontrar un acomodo digno a sus trabajadores, la escasez de mano de obra agudiza el ingenio. Una mente más cínica que la nuestra concluiría que muy jugoso debe ser el negocio, para que pueda permitirse la garantía de una residencia a su plantilla. Pregúntese si usted tendría la misma suerte.

Los propietarios de viviendas son más sensibles a alquilar a una cadena que a un particular de paso. Los pisos están impecables. Los contratos de temporada se prolongan hasta noviembre, en una misma vivienda pueden vivir cuatro personas si las dimensiones son holgadas. Y nos hemos guardado lo mejor para el final. Los hoteleros más previsores ya están buscando solares en la isla para construir. No quieren levantar nuevos hoteles, sino viviendas para sus trabajadores. Si usted entiende a nuestra Mallorca, ya me guiará.

Recuerden dónde leyeron el pasado domingo que Pedro Bestard es presidente de la Federación de Caza, y candidato incompatible por Vox a continuar como jefe de la ultraderecha moderada en el Consell. Esta duplicidad viene condenada por la Ley de Actividad Física y Deporte, vigente desde marzo. Nunca dejará de sorprendernos la ligereza en la interpretación de una norma cuando les afecta, por parte de quienes presumen de llevar la legalidad marcada a fuego.

Ante la nitidez de la obligación de optar entre Federación y Consell, el desdoblado dejó por unos momento de manifestarse ante la Obra Cultural y el Acampallengua, para dilatar su abandono del cargo federativo. Y aunque las entidades de gestión deportiva disponen de un año para adaptar sus estatutos y reglamentos a la nueva Ley del Deporte, las incompatibilidades entran en vigor desde el primer día. Los sufridos cazadores deben sacrificarse y exigirle al intelectual que continúe al frente de la Federación. Por el bien de Mallorca. Por el bien de Vox, si me apuran, porque será más útil a su partido al frente de los deportistas armados.

Hablando del Acampallengua de sa Pobla que visitó Íñigo Errejón durante su intenso fin de semana mallorquín, el diputado por Más País se alojó en casa del senador Vicenç Vidal en Esporles. El madrileño se expresaba íntegramente en catalán. La mención al pintoresco municipio de montaña nos obliga a consignar que el Consolat d’Esporles, que no tiene Mar pero sí Piscina a medias, acaba de ser vendido en más de medio millón. Una mudanza simbólica.

La mención electoral me obliga a contarles que el pasado lunes me encuentro con Pep Pinya en nuestro colmado favorito. Entre salmón ahumado y kiwis, me comunica con la emoción de un debutante que lleva a la italiana y también montañosa Brescia una exposición de la Serie Mallorca de Joan Miró, coincidiendo con la efemérides del artista. Pueden apreciar un detalle en la imagen que hoy nos ilustra. En asuntos más irrelevantes, el galerista me anuncia con pasmosa tranquilidad la ganadora de las elecciones autonómicas, un pronóstico imperturbable que no desvelaré hasta el 29M. Me invita a sandía, los mallorquines un día fuimos así, supongo que pronto se nos sustituirá por dos suecos.

Uno de los placeres de este año ha sido entrevistar al eminente filólogo mallorquín Albert Hauf, alegría reforzada al saber que el catedrático de catalán recibe un reconocimiento del ayuntamiento de la villa montañosa de Sóller donde nació. El padrinazgo corresponde a Lluís Castaldo, su amigo de infancia. Honor a los municipios que homenajean puntualmente a sus hijos mallorquines, antes de la gran sustitución.

En Palma, mi amiga de toda la vida me informa de que «camino por El Borne, impecable de arreglada (cada día más presumida). De repente, una chica rubia no fea para nada, me sonríe, le sonrío, me suena y se abalanza y me planta dos besos. ¡La Prohens! Muérete, no la había visto en mi vida, he flipado y la he reconocido posterior». Si es usted un candidato, no lo intente con las palmesanas que se cruza.

Reflexión dominical lacrimógena: «Cursach emprende una cruzada personal contra el turismo basura, así que la llorada fiscalía pide para su defendido la Cruz de San Raimundo de Penyafort».