La Agrupació Esportiva Voltors-OJE organiza el evento no competitivo y sin ánimo de lucro más importante del calendario balear, y van ya 30 ediciones. El resto del año los monitores de la Agrupació organizan multitud de salidas de barranquismo, senderismo y espeleología, así como acampadas y otras actividades al aire libre. Este año también han incidido en la formación de seguridad en la montaña y han organizado ponencias de expertos en éste sentido.

La inscripción

Como cada año, para “la Vuelta”, será obligatoria la inscripción previa on-line, en elitechip.net o presencial en Piraguas GM, Foracorda o Vol Ras, que incluye seguro a terceros, camiseta, regalos, bebidas y el sorteo de una piragua, una taba de paddel surf, una hidrolimpiadora, una caja de herramientas y vales de compra, y el apoyo del equipo de voluntarios de seguridad en el mar y de muchos profesionales de la sanidad y el rescate. Protección Civil, Policía Local, Guardia Civil, Salvamento Marítimo y otras entidades colaboran en la seguridad del evento. También el Ayuntamiento de Andratx y varias empresas privadas, entre las que destaca Astilleros de Mallorca, que lleva 25 años ininterrumpidamente copatrocinando el evento.

La seguridad

Será imprescindible el uso del chaleco salvavidas y el dorsal, correctamente puestos, ya que la zona está habilitada sólo a los participantes de la prueba. También es recomendable utilizar sombrero o gorra, pomada antimedusas, bebida energética, frutos secos y ropa de recambio. Recordar que cada participante es el último responsable de su propia seguridad, pues sólo uno mismo es el que sabe valorar adecuadamente su capacidad de paleo, resistencia y equilibrio.

La vuelta

La Vuelta a Dragonera es un evento lúdico no competitivo que reúne a los aficionados al kayak y el paddle surf, aunque no debe olvidarse que se trata de un recorrido duro y largo que puede superar las tres horas de remo constante. No es un “paseo” y el mar siempre debe respetarse, por lo que cada uno debe adaptarse al mar y sus propias circunstancias.

Cabe recordar que existe la posibilidad de realizar un recorrido más corto para los que prefieran esa opción. El recorrido corto consiste en salir de la playa de San Telmo e ir directamente al puertecito de Dragonera, donde se hace el avituallamiento y el reagrupamiento de participantes. De ahí regresan todos nuevamente a la playa de salida.

En caso de que la previsión meteorológica sea inadecuada para el 18 de junio, se hará un recorrido más corto o se aplazará directamente al 2 de julio.

Los voluntarios de seguridad

Los equipos de seguridad, formados por voluntarios y patrones del lugar, buenos conocedores del lugar, ponen todo su empeño en que todo salga bien y en resolver los problemas que puedan surgir, en ocasiones arriesgando sus embarcaciones particulares y la seguridad de sus propias tripulaciones, por lo que es muy importante no darles más trabajo que el que una eventualidad obligue. Cabe recordar que tanto los patrones como el resto de voluntarios en tierra, dedican altruistamente su domingo a ayudar a los participantes.