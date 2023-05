Los funcionarios judiciales de Baleares han vuelto a salir esta mañana a la calle, para protestar por la falta de acuerdo con el Ministerio de Justicia, con el que mantienen un conflicto laboral desde hace más de un mes y que todavía no se ha resuelto. Debido a la falta de acuerdo, entre otras cosas porque le negociación está en estos momentos en un punto muerto, los funcionarios, además de la protesta, han iniciado esta mañana una huelga, que se mantendrá en la jornada de mañana y el jueves. Esta movilización ha sido respaldada, según han señalado los representantes sindicales, por alrededor del 80 por ciento de las plantillas de los juzgados y ha supuesto la suspensión de alrededor de unos 8.000 actuaciones judiciales, por la ausencia de los funcionarios.

Los juzgados, de todas las jurisdicciones, siguen funcionando, ya que el Ministerio ha impuesto unos servicios mínimos. Por ejemplo, en la jurisdicción civil hay un agente judicial por cada tres juzgados. También hay en servicios mínimos un auxiliar y un gestor en cada juzgado. Ni jueces, ni fiscales, que mantienen una negociación aparte con el Ministerio de Justicia, han secundado esta movilización laboral. De hecho, ningún magistrado ha participado en la protesta que se ha realizado esta mañana a las puertas del juzgado de sa Guerreria, a la que han acudido cerca de 150 funcionarios, de diferentes juzgados y de distintos edificios.

Pablo Rodríguez, portavoz de CSIF, que es mayoritario en la administración de justicia, fue muy crítico con el poco interés que muestra el Gobierno para alcanzar un acuerdo con los funcionarios judiciales. Los sindicatos son conscientes de que los más perjudicados por esta movilización laboral son los ciudadanos, que después de meses de espera para resolver un trámite, descubren que su caso ha sido suspendido y aplazado, por esta huelga en la administración judicial.

Sin embargo, los funcionarios, siguiendo el camino que ya marcaron los letrados de la administración de justicia, que lograron un aumento del sueldo tras dos meses de huelga, sostienen que las reivindicaciones que realizan son más que justas. Piden que se les reconozca el valor del trabajo que realizan, además de un aumento de las retribuciones económicas, que entienden que han quedado obsoletas y que les ha supuesto una pérdida del poder adquisitivo.

Los funcionarios se muestran muy indignados con la diferencia de trato entre ellos y las asociaciones de jueces y fiscales que les dispensa el Ministerio de Justicia. Mientras que a ellos se les deniega el aumento salarial, señalando que no hay dinero, a los jueces y fiscales les ofrecen una subida de sueldo de alrededor de 500 euros al mes. Para los representantes sindicales de los trabajadores de Baleares, esta diferente trato demuestra “la falta de dignidad del Ministerio de Justicia”, recordando que en un futuro la subida que ofrece la ministra a los jueces y fiscales le va a beneficiar personalmente, por su condición de magistrada.

También recuerdan los funcionarios que esta huelga les supondrá una bajada de sueldo, que están dispuestos a asumir. En cambio, a los jueces y fiscales no les representa ningún perjuicio económico, porque este colectivo se limitó a anunciar una huelga, pero en ningún momento fue convocada. Sin embargo, el Ministerio de Justicia sí se ha preocupado por entablar una negociación con este colectivo y llegar a un rápido acuerdo.

Los trabajadores de los juzgados están dispuestos a continuar con la huelga la próxima semana. Sus representantes que negocian en Madrid han señalado que no van a sentarse de nuevo con los gestores del Ministerio hasta que no se presente una oferta a sus reivindicaciones, ya que hasta ahora no se ha aceptado ni una sola de las reivindicaciones.