El Ministerio de Defensa no cederá suelo para construir vivienda pública en Baleares a pesar del gran anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el que prometió que el Ejecutivo construirá 20.000 viviendas para alquiler social en terrenos del ministerio. El dirigente socialista no ofreció ninguna información acerca de cómo se repartiría por Comunidades Autónomas y este mediodía la titular de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha explicado los detalles tras el Consejo de Ministros con una sorpresa: las únicas regiones que no recibirán suelo público son Baleares, País Vasco y Navarra.

El Gobierno se escuda en que ya se está ejecutando un programa de compra de suelo público en Son Busquets para hacer 706 viviendas, aunque se trata de una promesa sin cumplir que lleva muchos años sobre la mesa. En los terrenos aún no se ha empezado a construir y hasta el momento solo se ha formalizado el acuerdo de compra del acuartelamiento. Hay que recordar que el Govern asegura que en el antiguo cuartel se edificarán 830 viviendas, una cifra muy diferente a la que ha comunicado este martes el ministerio. Son Busquets lleva años en una situación enquistada ya que en pasadas legislaturas el Ministerio de Defensa quería subastar el cuartel para que fueran promotores privados quienes construyeran viviendas de alto poder adquisitivo. Armengol recordó en 2022 que "la subasta de los terrenos de Son Busquets que pretendía el PP era para que la especulación privada construyera las viviendas, se consiguió parar y ahora tendremos pisos y casas priorizando la vertiente social en el centro de la ciudad". Transportes, Movilidad y Agenda Urbana adquirirá, a través de la Entidad Pública de Suelos (SEPES), hasta 8,25 millones de m2 de terrenos públicos propiedad de Defensa en todo el país para levantar, de forma estimada, alrededor de 20.000 viviendas asequibles a través de 50 actuaciones. El presupuesto estimado de la operación ronda los 514,3 millones de euros.