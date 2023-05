Asociaciones de taxis critican el pacto con los minibuses: «Es un acuerdo ilegal»

La conflictividad entre taxistas y conductores de minibuses en el aeropuerto de Palma se ha contenido. Sin embargo, el acuerdo alcanzado por ambos colectivos el pasado viernes para la captación de pasajeros ha sido cuestionado por varias patronales de taxistas, que lo califican de «ilegal».

De momento Son Sant Joan ha vivido un fin de semana tranquilo y sin incidentes, salvo algún episodio aislado. Así lo pusieron ayer de manifiesto la asociación de taxis-pimem y la asociación balear de transportistas de viajeros, que agrupa a las empresas de microbuses.

«Estamos contentos por cómo está yendo. Todos nuestros socios han seguido las directrices acordadas. Ha habido algún malentendido, pero nada que ver con la situación de la que veníamos, cuando casi a diario se peleaban diez o doce taxistas y conductores», señaló Juan Gorreta, portavoz de los conductores de microbuses.

De este modo, esperan que tras esta tregua se alcance un acuerdo definitivo con el concurso de Aena y de la conselleria de Transportes del Govern, con la que tienen previsto citarse el viernes. Reclaman al gestor aeroportuario que les ceda un espacio para poner «un mostrador visible» para ofrecer sus servicios a los posibles clientes.

También Biel Moragues, de la asociación de taxistas de Pimem, la mayoritaria en Mallorca, consideró que las cosas van por buen camino. «Estamos satisfechos. Por lo que hemos visto estos primeros días los microbuses se limitan a informar de su oferta y a hablan a quienes se interesan por ella. No increpan a nadie, no están dentro del ‘hall’ y de momento están cumpliendo», destacó Moragues, que celebró que, a diferencia de las últimas semanas, no ha habido problemas «de orden público» en Son Sant Joan.

«Este fin de semana ha habido algún conductor de taxi que se resistía, pero nosotros no podemos echar a nadie del aeropuerto. Nos preocupaba que nuestro servicio se viese afectado y que hubiese algún conato de enfrentamiento, pero no ha sido así», indicó Moragues.

Los taxistas valoran positivamente que hayan acabado los problemas de orden público entre unos y otros, pero siguen lamentando que los conductores de minibuses sigan contratando en el mismo aeropuerto.

"Al margen de la ley"

«Esa es una línea roja que no vamos a aceptar en ningún caso», subrayó Petra Mut, gerente de la Federación Empresarial Balear de Transportes (FEBT). Esta entidad es muy crítica con el pacto del pasado viernes. También han mostrado su desacuerdo los taxistas agrupados en CAEB y los de la patronal de la Agrupación Empresarial de Autotaxi , aunque son minoritarios en el sector.

«Este acuerdo, con la ley en mano, es ilegal al margen de la ley. Para contratar un minibus tienes que tener una precontratación en origen. Entendemos que están pactando, y todos queremos tranquilidad, pero no al precio de permitir que hagan captación ilegal de pasajeros», indicó Mut.